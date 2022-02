Komt de populaire puzzel-game Wordle naar jouw iPhone?

De puzzelgame Wordle, die nu dagelijks wordt geopend op vele laptops en iPhone’s, is overgenomen door de New York Times. Helaas is er nog geen volledige iOS-app van Wordle. Maar kennen we dit spel niet ergens van?

New York Times koopt Wordle

De populaire puzzelgame Wordle is misschien wel de volgende hit in het straatje van Among Us, Pokemon Go en Flappy Bird. Bij dit simpele woord-raad-spel ligt je stressniveau alleen minder hoog dan bij de laatstgenoemde. Wordle is het perfecte spel voor liefhebbers van Wordfeud of een sudoku. Dit dacht ook het mediaconcern The New York Times, die deze game kocht om hun befaamde puzzel-portfolio aan te vullen. Hopelijk brengt de Amerikaanse krant Wordle binnenkort ook naar de iOS App Store en dus als officiële app op je iPhone.

Wordle iOS: Wanneer zien we de app op de iPhone?

We vinden het jammer dat Wordle nog niet officieel voor de iPhone is verschenen, maar het is al wel te spelen via Safari. We denken dat de krant het binnenkort toevoegt aan hun officiële puzzel-app. Op deze iOS-app staan onder andere al de beroemde dagelijkse kruiswoordpuzzels van de krant. Ook hopen we dat de New York Times in de toekomst het spel in de Nederlandse taal uitbrengt. Wordle is nu officieel nog enkel in het Engels te spelen.

Wat is de puzzelgame Wordle?

De bovenstaande afbeelding van de gameplay van Wordle roept een vage herinnering op. Dit hebben wij in Nederland al in de vorm van Lingo. Wordle, dat inderdaad sterk lijkt op het programma dat voor het eerst verscheen in 1989, is echter nét wat anders. Zo wordt je door het spel niet opgejut door Nance, maar heb je alle tijd van de wereld om het woord van de dag te raden.

Sterker nog, je hebt de hele dag om met zes pogingen een woord te raden. Ook de oordelende JP is vervangen door een simpel en elegant design. Geel betekent dat de letter wel in het woord staat, maar niet op de juiste plek. Een zachtgroen vakje geeft aan dat de letter helemaal correct is. Dit maakt Wordle een perfect spel voor mensen met een korte spanningsboog, die wel graag even willen puzzelen in de trein op hun iPhone.

