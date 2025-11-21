Work-out-app in watchOS 26 zorgt voor flinke frustraties: dit is er aan de hand

De app Work-out heeft met watchOS 26 een flinke update gekregen. Maar veel gebruikers zijn er allesbehalve blij mee.

Work-out-app in watchOS 26 zorgt voor flinke frustraties

Sinds de release van en iOS 26 en watchOS 26 komen er steeds meer frustraties naar boven bij bezitters van een iPhone en Apple Watch. Vooral de vernieuwde Work-out app slaat bij een grote groep de plank mis. Apple zei bij de introductie van de watchOS 26-update dat de Work-out app vooral overzichtelijker is geworden, maar veel gebruikers vinden juist het tegenovergestelde.

De gefrustreerde Apple Watch-bezitters uiten hun frustraties in een speciale thread op Reddit over de Work-out app. De grootste ergernis richt zich vooral op de vernieuwde interface. Apple heeft gekozen voor een compactere lijst met verschillende work-outs, waarbij de knoppen een stuk kleiner zijn. Voor sommige gebruikers zijn ze juist irritant klein geworden.

Ook vinden ze het niet fijn dat veel onderdelen een nieuwe plek hebben gekregen. En dat de volgorde van de Work-outs regelmatig wijzigt. Jarenlang wisten ze precies waar de verschillende knoppen zaten en hoe ze snel een training konden starten, zonder erbij na te denken. Maar door de nieuwe animaties en extra stappen is het allemaal een stuk onduidelijker geworden.

Of Apple met aanpassingen komt, moet nog blijken. Maar voor sommige sporters voelt de Work-out app in watchOS 26 nu meer als een soort hindernisbaan.

Dit is watchOS 26

Naast iOS 26 heeft watchOS een nieuwe look gekregen met de laatste update. Apple noemt dit ‘Liquid Glass’ en daarmee lijken de knoppen en andere onderdelen wel van glas gemaakt. Ook hebben verschillende apps een flinke transformatie ondergaan, waaronder de Work-out app.

Zo zijn er in iedere hoek van de app nu regelaars beschikbaar, waarmee je sneller toegang krijgt tot functies als route, doeltempo en de Work-out Buddy. Laatstgenoemde is een nieuwe feature, die je vanaf watchOS 26 aanmoedigt bij het uitvoeren van trainingen.

Wil je meer weten over watchOS 26? De Work-out app of andere Apple-producten?