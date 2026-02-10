iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Let op: deze belangrijke Apple-app móét je nu updaten

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
10 februari 2026, 9:35
2 min leestijd
Let op: deze belangrijke Apple-app móét je nu updaten

Apple heeft de stekker getrokken uit de oudere versie van de Woning-app. Wil je de app blijven gebruiken, dan moet je de app nu bijwerken.

Let op: deze belangrijke Apple-app moet je nú updaten

Gebruik je Apple Home (Woning) om je slimme apparaten in huis te bedienen? Dan moet je even opletten. Als je nog op een oudere versie zit dan is het belangrijk om te updaten.

klimaat woning app

In iOS 16.4 werd er een speciale update voor de Woning-app uitgebracht. Deze update hoefde je niet per se te installeren en bleef langere tijd optioneel. Maar daar is Apple nu vanaf gestapt. Vanaf 10 februari moet je deze update installeren. Doe je dat niet? Dan kan je HomeKit-configuratie (deels) stoppen met werken.

Om de Woning-app te updaten volg je onderstaande stappen.

  1. Start de Woning-app;

  2. Tik rechtsboven op de drie puntjes;

  3. Kies voor ‘Woninginstellingen’;

  4. Scrol naar beneden en tik op ‘Software-update’;

  5. Installeer de update.

Als je na het volgen van deze stappen geen update ziet, dan is er niets aan de hand. Je Woning-app is dan helemaal up-to-date.

woning ios 17

Update voor de Woning-app

Apple kondigde in mei vorig jaar al aan dat deze update niet meer optioneel was. Apple zei toen dat iOS 19 de laatste systeemversie zou zijn die de oude Home-architectuur nog ondersteunt. Apple had ook gezegd dat ze van plan waren om de ondersteuning in het najaar van 2025 te beëindigen. Later schoof Apple de datum nog een keer op, naar 10 februari 2026.

Apple belooft wel betere prestaties met de nieuwe update, maar er kleven hier ook wat nadelen aan. Een iPad kan dan niet meer als woninghub dienen en alle gebruikers moeten minimaal iOS/iPadOS 16.2, macOS 13.1 of watchOS 9.2 geïnstalleerd hebben. Kan een apparaat niet updaten? Dan werkt bediening van accessoires via dat toestel na de update niet meer.

HomeKit

