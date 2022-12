Woning-app werkt niet meer na update: Apple trekt update in

Apple heeft na een storm van kritiek de update voor de Woning-app weer offline gehaald. Lees hier alles wat je moet weten over de nieuwe update.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht én weer offline gehaald voor de Woning-app. De app kreeg een nieuwe architectuur, waarmee de betrouwbaarheid en de prestaties van de app sterk moesten worden verbeterd.

Apple gaf verder geen toelichting over de inhoud van de update. Het was in ieder geval de verwachting dat niet alleen de app beter werkt na de update, maar dat de HomeKit-apparaten eveneens beter zouden functioneren. Dit bleek echter niet zo te zijn, want na een storm van kritiek heeft Apple besloten de update offline te halen. Wat is er aan de hand?

Woning-app update: dit is er allemaal mis

Na het uitbrengen van de update voor de Woning-app werd al snel duidelijk dat de update voor een aantal problemen zorgde. Bij veel gebruikers lopen de smart home-apparaten vast na het uitvoeren van de update, waardoor ze niet meer te bedienen zijn. En het grootste probleem: eenmaal geüpdatet kan je niet meer terug.

Na een storm van kritiek die Apple kreeg na het uitrollen van de update, besloot het bedrijf in te grijpen. Het probleem is op dit moment nog te groot om snel op te lossen, dus Apple heeft de update volledig offline gehaald. Dat betekent dat je de update niet meer kan downloaden, maar de update blijft wel op je telefoon staan als die al is geïnstalleerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe kon de Woning-app update zo misgaan?

Het gebeurt niet vaak dat Apple een update uitbrengt die voor zoveel technische problemen zorgt. Deze update is niet compatibel met HomeKit-apparaten die niet de nieuwste software hebben. Heb je de update dus geïnstalleerd, maar draaien niet al je apparaten op de nieuwste software? Dan kan je dat apparaat (tijdelijk) niet meer bedienen.

Dit is dus precies waar het mis is gegaan: nog niet alle smart home-apparaten zijn geüpdatet voor de nieuwe versie. Het is natuurlijk vervelend als je thuis zit en je slimme apparaten werken niet meer met de Woning-app, dus het is te hopen dat Apple snel met een oplossing komt.

Meer weten over de Woning-app? Lees onze tips

Wil je meer weten over wat je allemaal kan met de Woning-app? Eerder legden we al uit hoe je elke lamp bedient met je iPhone in de app en hoe je jouw huis slimmer maakt met de Woning-app. Check al onze artikelen hier:

Wil je altijd op de hoogte zijn van het delen van je Netflix-account? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!