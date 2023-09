Wonderlust: dit gaat Apple vanavond níét presenteren

We weten inmiddels wat we vanavond tijdens het Apple-event kunnen verwachten, en dat zijn nieuwe iPhones en Apple Watches. Maar er zijn drie dingen die je tijdens ‘Wonderlust’ in elk geval niet hoeft te verwachten.

Dit gaat Apple níét presenteren

We verwachten dat Apple in elk geval de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 en AirPods Pro met USB-C gaat presenteren. Dat zijn zeven nieuwe producten. Daar komen misschien nog wat verrassingen bij, maar er zijn ook wat zaken die Apple in ieder geval niet gaat presenteren tijdens het event.

Macs met de M3-chip

Apple werkt al een tijdje aan Macs met de M3-chip. Er waren eerder al geruchten dat die in juni tijdens WWDC 2023 zouden worden geïntroduceerd, maar dat is niet gebeurd. Er zijn geen aanwijzigingen dat er tijdens het Wonderlust-event Macs met de M3-chip worden aangekondigd. Die hoef je dus ook niet te verwachten.

Volgens een recent rapport van Bloomberg heeft Apple de interne tests van Macs met de M3-chip wel uitgebreid. Er verschijnen in de toekomst bijgewerkte versies van de 13-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Pro, iMac en Mac mini, allemaal met de nieuwe chip. Maar volgens analist Ming-Chi Kuo komt Apple dit jaar niet met nieuwe MacBooks, wat suggereert dat alleen desktops dit jaar een M3-update krijgen en dat M3 MacBooks pas in 2024 verschijnen.

Nieuwe iPads

De laatste generatie iPad Pro met M2-chip dateert van oktober 2022 en de iPad Air 5 met de M1-chip van maart 2022. De iPad mini heeft sinds 2021 geen updates meer gehad. Er zijn geruchten dat Apple werkt aan een nieuw ontworpen iPad Pro, maar de verwachting is dat die pas in 2024 verschijnt. Apple werkt ook aan een vernieuwde iPad Air, maar die verschijnt op zijn vroegst in oktober van dit jaar.

En dan werkt Apple ook nog aan een nieuwe versie van de iPad mini, die volgens geruchten tussen eind 2023 en begin 2024 verschijnt. Daarom verwachten we zowel de iPad Air 6 als de iPad mini 7 volgende maand. In elk geval niet tijdens het Wonderlust-event vanavond.

USB-C AirPods 2, AirPods 3 en AirPods Max

Omdat de iPhone 15 waarschijnlijk USB-C heeft in plaats van Lightning, verwachten we ook nieuwe USB-C accessoires. Volgens de geruchten worden de AirPods Pro 2 opnieuw gelanceerd met een USB-C oplaadcase.

Helaas krijgen niet alle AirPods de update tijdens het Wonderlust-event. Meerdere bronnen vermelden dat de AirPods 2, AirPods 3 en AirPods Max mogelijk pas in 2024 een USB-C versie krijgen. Het is ook onduidelijk of Apple de bedrade EarPods zal updaten met een USB-C-aansluiting.

Vergeet het Wonderlust-event niet te kijken!

Het iPhone 15-event Wonderlust begint vanavond om 19.00 uur. Je kunt het event helemaal kijken via de live-stream. Zo mis je niets van de lancering van (minimaal) zeven nieuwe Apple-producten!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS- en andere Apple-updates? Houd deze website dan in de gaten