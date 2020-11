Ontwikkelaar krijgt Windows werkend op M1 Macs met ‘goede prestaties’

De nieuwe Macs met Apples M1-chip in plaats van Intel ondersteunen Windows nog niet, maar daar lijkt spoedig verandering in te komen.

Windows op M1 Macs: deze ontwikkelaar kan het

De meeste mensen kopen geen Apple-computer om er vervolgens Windows op te draaien, maar soms kan het van pas komen om het besturingssysteem van Microsoft achter de hand te hebben. Specifieke apps (en vooral games) die niet door macOS ondersteund worden, werken vaak wel op Windows.

Voor nu werkt Boot Camp (de populairste manier om Windows op macOS te draaien) niet op Macs met M1, maar veel gebruikers zouden dit wel graag willen. Goed nieuws dus dat het ontwikkelaar Alexander Graf is gelukt om Windows werkend te krijgen op deze nieuwe MacBooks.

In een tweet legt hij uit hoe hij een open-source app heeft gebruikt om Windows aan de praat te krijgen. De resultaten zijn veelbelovend. Hoewel Windows niet zo snel werkt als op oudere MacBooks met een Intel-chip, scheelt het niet veel.

Waar blijft Windows’ eigen oplossing?

Voorlopig lijken we op ontwikkelaars als Graf aangewezen te zijn als we Windows op deze nieuwe Macs willen zien. In een verklaring heeft Microsoft onlangs aangegeven dat ze ‘niets te zeggen hebben’ over het toestaan van Boot Camp op M1-apparaten.

Graf heeft een uitgebreide uitleg online gezet hoe je dit zelf stap voor stap na kunt doen. Het proces is echter verre van toegankelijk en brengt ook wat risico’s met zich mee. Voor de meeste gebruikers zit er niets anders op dan wachten tot Windows zelf met Bootcamp naar M1-Macs komt, of zodra de populaire Windows-app Parallels Desktop een update uitbrengt.

