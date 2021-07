Windows draaien op je iPad? Dat kan binnenkort met Windows 365

Windows draaien op je iPad: vanaf deze zomer kan het. Microsoft heeft Windows 365 aangekondigd, een dienst waarmee je vanuit iedere webbrowser een volwaardige versie van Windows kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie.

Windows 365 brengt Windows naar iPad

Voor Apple-gebruikers is het vooral interessant dat Windows 365 ook op de iPad werkt. Je kunt straks dus een volwaardige versie van Windows draaien op een Apple-tablet, zonder door allerlei technische hoepels te hoeven springen.

Bovendien kun je de twee systemen – iPadOS en Windows – met elkaar combineren. Windows 365 draait in de browser dus zodra je dit venster minimaliseert of sluit, heb je weer de vertrouwde omgeving van iPadOS voor je ogen.

Windows 365 werkt via de cloud. Je start de ‘virtuele computer’ op en vervolgens worden jouw persoonlijke instellingen ingeladen. De cloud-pc synchroniseert deze voorkeuren automatisch. Het maakt dus niet uit welke iPad je gebruikt: het systeem ziet er altijd hetzelfde uit.

Daarover gesproken, je kunt de cloud-computer helemaal naar eigen wens instellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de hoeveelheid opslagcapaciteit en werkgeheugen uit te breiden zodat je een krachtigere computer krijgt. Het systeem is met tweefactorauthenticatie beveiligd en alle gegevens worden versleuteld opgeslagen.

Release van Windows 365

Windows 365 komt uit op 2 augustus 2021. In eerste instantie zijn de cloudcomputers alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers. Zowel eenmanszaken als multinationals kunnen de dienst gebruiken.

In een later stadium krijgen ook consumenten toegang tot de cloudcomputers. Het werkt in alle moderne webbrowsers op zowel Macs, iPads, Android-telefoons als apparaten met Linux. Zodra Windows 11, de nieuwe versie van het besturingssysteem, uitkomt worden alle gebruikers automatisch overgezet.

Ook interessant: Windows 11 komt naar de Mac met deze app

Microsoft zet in op de cloud

Het moge duidelijk zijn dat Microsoft brood ziet in clouddiensten. Eind juni bracht het bedrijf al Xbox Cloud Gaming uit. Hiermee kun je volwaardige Xbox-games spelen op iPhone, iPad en Mac.