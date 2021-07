Microsoft onthulde vorige week Windows 11, maar dankzij deze app kun je daar ook met je Mac mee aan de slag.

macOS krijgt Windows 11 met Parallels

Apple heeft zijn MacBooks en iMacs uiteraard ontworpen om met macOS te gebruiken, maar dankzij de app Parallels Desktop kun je er ook Windows op draaien.

Het bedrijf achter de app heeft tegen iMore bevestigd dat er binnenkort een update komt die Windows 11-ondersteuning toevoegt. “We wachten op de Windows 11 Insider Preview om volledige ondersteuning voor macOS te ontwikkelen”, aldus Nick Dobrovolskiy van Parallels. Het zal dus waarschijnlijk nog wel even duren tot deze update beschikbaar komt.

Daarnaast is de app bezig om macOS Monterey te ondersteunen, de grote Mac-update die in het najaar van 2021 verschijnt. Doorgaans gebruikt Parallels de bèta’s van macOS om de update klaar te stomen, en verschijnt deze pas als de definitieve release beschikbaar is. Naar verwachting wordt macOS Monterey pas in oktober uitgebracht.

Waarom Windows op macOS soms handig is

Parallels kreeg onlangs al een grote update om M1 Macs te ondersteunen. Dit zijn de nieuwste Mac-modellen die niet op een chip van Intel, maar op de M1-processor van Apple zelf draaien. De app ondersteunt daarmee momenteel macOS Big Sur, de huidige versie van Apples software.

Hoewel een Mac het beste werkt met macOS, zijn er verschillende redenen om soms de overstap naar Windows te maken. Zo zijn er specifieke programma’s die macOS niet ondersteunen, die je met een app als Parallels zo alsnog kunt gebruiken. Ook als je wilt gamen op een Mac is het aanbod van spellen vele malen groter op Windows.

