Winactie: maak kans op de nieuwe iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 heeft een razendsnelle A15-chip, een compact ontwerp en een uitstekende camera. En met onze iPhone SE 2022-winactie maak je kans om er eentje te winnen!

Maak kans op een iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 is de meest recente instap-iPhone van Apple. Het toestel heeft misschien een verouderd ontwerp, maar de binnenkant is nieuwer dan ooit. Zo kun je met de iPhone SE nu eindelijk 5G-internetten en draaien zelfs de zwaarste games en programma’s soepel dankzij de A15-chip. Deze chip zit ook in de iPhone 13 Pro.

Belsimpel heeft een iPhone SE 2022 voor ons beschikbaar gesteld om weg te geven aan een van onze lezers. De winnaar mag uiteraard zelf een toestelkleur uitkiezen! De beschikbare kleuren zijn rood, sterrenlicht (beige) en middernacht (donkerblauw).

Nieuwe instap-iPhone is compacte krachtpatser

Apple brengt nu al een paar jaar special edition-iPhones uit, die gebaseerd zijn op voorgaande modellen – maar dan met een geheel nieuwe binnenkant. Omdat onderdelen zoals de behuizing en het scherm zijn ‘hergebruikt’, is de iPhone SE Apple’s meest betaalbare iPhone.

De SE is erg interessant voor mensen die van compacte smartphones houden. Het toestel is met zijn 4,7 inch-scherm lekker klein en kan hierdoor gemakkelijk met één hand worden bediend. Ook is hij dun en licht, dus je voelt hem nauwelijks in je broekzak zitten.

Het toestel heeft een enkele camera aan de achterkant waarmee je prachtige foto’s maakt, vergelijkbaar met beelden die de iPhone 13-camera vastlegt. Ook kun je filmen in 4K. Wil je nog jaren met je iPhone vooruit? Apple staat bekend om zijn geweldige software-ondersteuning, dus je krijgt nog heel lang updates. Hierdoor blijft je iPhone SE lang veilig en soepel in gebruik.

Zo doe je mee met de iPhone SE 2022-winactie

Ook meedoen met de winactie? Dat doe je heel gemakkelijk en snel door het onderstaande formulier in te vullen. Meedoen kan tot en met maandag 9 mei, waarna we de winnaar of winnares kiezen. Hierbij wint de leukste reactie op de vraag waarom de iPhone SE 2022 voor jou de perfecte smartphone is!

Meer weten over de iPhone SE 2022? Lees dan onze uitgebreide iPhone SE 2022-review. Ook hebben we een videoreview van het toestel gemaakt. Deze bekijk je hieronder:

