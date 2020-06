Winactie bij Hatsa: maak kans op 150 euro shoptegoed bij bol.com (ADV)

Wil je 150 euro shoptegoed winnen bij Bol.com? Doe dan snel mee aan deze winactie van Hatsa! Om kans te maken hoef je enkel een gratis account én shoppingboard aan te maken bij de app Hatsa. Ben je nog niet bekend met deze app? Lees dan snel verder!

Wat is Hatsa?

Hatsa is een app die een social shopping platform aanbiedt. Op dit platform kun je als online shopper producten bewaren waar je interesse in hebt en deze delen met anderen. Daarbij houdt Hatsa je ook automatisch op de hoogte van ontwikkelingen rondom deze bewaarde producten.

Hoe werkt het?

Nadat je een gratis account aan hebt gemaakt, creëer je een ‘shoppingboard’. Hier bewaar je de linkjes van alle producten waar je interesse in hebt. Als je een link op je shoppingboard zet, dan haalt Hatsa op de achtergrond automatisch alle productdata op. Denk onder andere aan de prijs, afbeeldingen en omschrijving.

Voor jou is het dus alleen een link droppen en Hatsa doet de rest. Het werkt voor iedere webshop, of ze nou kleding, elektronica, vakanties of woonaccessoires aanbieden. Bewaar de linkjes met één druk op de knop in de Hatsa-app door middel van de deelfunctie.

Zodra jouw shoppingboard(s) compleet is, kun je zelf kiezen wie deze wel en niet te zien krijgen. Zo kun je deze boards privé houden, openbaar maken of delen met specifieke vrienden.

Een privéboard zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken om al je persoonlijke wensen op te bewaren. Maak je board openbaar als je juist wil dat iedereen kan zien wat je bewaard hebt en als je hierover wil praten met elkaar. Of je deelt je shoppingboard alleen met je vrienden: zo kun je eenvoudig samen aankopen doen voor een speciale gelegenheid. Dit is ook ideaal om als verlanglijstje te gebruiken voor verjaardagen en bijvoorbeeld bruiloften.

Ben je juist op zoek naar inspiratie van anderen? Volg dan de shoppingboards van andere Hatsa-gebruikers. Je krijgt een notificatie als deze specifieke personen een nieuw board hebben gepubliceerd en je kunt deze producten vervolgens liken of er een reactie bij plaatsen.

Hoe werkt de winactie van Hatsa?

Om kans te maken op het shoptegoed van 150 euro bij Bol.com, hoef je slechts drie stappen te doorlopen. Let op: om kans te maken heb je t/m zondag 21 juni 2020 de tijd om deze stappen te doorlopen. Op 22 juni maken we de winnaar bekend.

Stap 1: Maak een gratis account aan; Stap 2: Maak minimaal één shoppingboard aan om kans te maken op het shoptegoed; Stap 3: Download de Hatsa app. (Optioneel, de app maakt Hatsa nog handiger, maar ook zonder de app maak je kans)

Als je de app niet wil downloaden, dan is dat geen probleem. Om kans te maken op het shoptegoed kun je eenvoudig een account aanmaken via de webversie van Hatsa.

Account aanmaken bij Hatsa ->

Heb je de stappen doorlopen? Dan maak je nu kans op het shoptegoed! Uit de aanmeldingen wordt willekeurig een winnaar gekozen. Succes!

Meer lezen over deze handige app en wat je er allemaal mee kunt? Bekijk dan snel de website van Hatsa.

Bij deelname van deze actie zijn de Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en de Cookie Policy van Hatsa van toepassing.