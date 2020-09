Overzicht: alle 7 nieuwe wijzerplaten van watchOS 7

De watchOS 7-update die vanavond verschijnt, introduceert een serie aan nieuwe Apple Watch-wijzerplaten. In dit artikel zetten we ze allemaal op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Alle watchOS 7-wijzerplaten op een rij

Zelfs bètatesters die watchOS 7 de afgelopen maanden getest hebben, kennen deze wijzerplaten nog niet. Apple heeft ze pas toegevoegd aan de ‘Golden Master’ die gisteravond laat verscheen. Hoog tijd dus voor een compleet overzicht: deze wijzerplaten zijn vanaf watchOS 7 beschikbaar.

GMT

Opteltimer

Chronograaf Pro

Typografie

Artiest

Memoji

Strepen

watchOS 7 wijzerplaten ondersteuning

Tegelijk met de onthulling van de nieuwe watchfaces heeft Apple ook onthuld welke Apple Watches ze daadwerkelijk kunnen gebruiken. De complete lijst is als volgt:

watchOS 7 vanaf vanavond beschikbaar

Tijdens het Apple-event is bevestigd dat watchOS 7 samen met iOS 14, iPadOS 14 en tvOS 14 op woensdag 16 september verschijnt. Een exacte tijd is nog niet bekend, maar de afgelopen jaren heeft Apple vrijwel altijd ‘s avonds nieuwe updates uitgebracht. Houd iPhoned dus goed in de gaten, of installeer onze gratis iPhoned-app. Dan sturen we je vanavond een melding zodra de updates beschikbaar zijn.