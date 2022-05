Apple heeft een nieuwe Pride-wijzerplaat voor je Apple Watch uitgebracht

Elk jaar rond deze tijd brengt Apple weer een nieuwe kleurrijke inclusive ‘Pride’ wijzerplaat uit. In dit artikel leggen wij uit wat deze allemaal kan én hoe je hem instelt.

Bewegende Pride-lijntjes op je Apple Watch

Je Apple Watch-wijzerplaat heeft er weer een nieuw en mooi ontwerp bij. In het teken van inclusiviteit (en om de LGBTQ-gemeenschap te steunen of te vertegenwoordigen) kan je nu een Pride-wijzerplaat downloaden op je Apple Watch. De naam van de wijzerplaat is ‘Pride-slierten’. We vinden de wijzerplaat erg tof. Maar we moeten wel toegeven dat het wel wat lastiger is om de tijd af te lezen.

Je kan kiezen uit een zwarte of een witte achtergrond met kleurrijke bungelende lijntjes die de tijd aangeven. Als je er met een schuin oog naar kijkt (iets wat je toch al doet bij je horloge) is de tijd wat leesbaarder. Met deze nieuwe wijzerplaat maak je én een statement én ga je kleurrijk de zomer in. Let op! De nieuwe Pride-wijzerplaat is alleen beschikbaar voor Apple Watch Series 4 of hoger.

Daarnaast krijg je ook een animatie te zien wanneer je op het scherm van de Apple Watch tikt. Hetzelfde gaat op voor het draaien aan de digitale kroon. Hieronder lees je hoe je deze Pride-wijzerplaat op jouw Apple Watch krijgt.

De Pride-wijzerplaten van 2020

Zo installeer je de nieuwe wijzerplaat op je Apple Watch

De nieuwe Pride-wijzerplaat van de Apple Watch kun je op verschillende manieren installeren. De makkelijkste methode is via de Apple Watch zelf. Volg hiervoor het onderstaande stappenplan:

Houdt het scherm van je Apple Watch ingedrukt totdat je een kleine trilling voelt;

Veeg naar rechts tot je een plusteken ziet;

Tik op het plusje;

Tik op ‘nieuwe wijzerplaten’;

Scrol naar de Pride wijzerplaat en tik op ‘Voeg toe’;

Draai aan de Digital Crown om de achtergrond aan te passen.

Het is ook mogelijk om de wijzerplaat van je Apple Watch met je iPhone aan te passen. Dit doe je met de Watch-app. Daar tik je op ‘wijzerplaten’ > ‘nieuwe wijzerplaten’. Hier staat het nieuwe kleurrijke ontwerp tussen. Als je vervolgens op ‘voeg toe’ tikt, stuurt je iPhone dit design automatisch naar je Apple Watch.

Apple brengt ook toepasselijke Apple Watch-bandjes uit

In combinatie met deze nieuwe wijzerplaten kan je ook nog nieuwe Apple Watch-bandjes aanschaffen. Ze kosten beide 49 euro en het maakt voor de prijs niet uit welk formaat je koopt. Wij vinden het geweven sportbandje van Nike – Pride Edition de mooiste.