Analisten weten het zeker. De iPhone 13, die vermoedelijk in september wordt onthuld, kan overweg met wifi 6e. Deze nieuwe internetstandaard gaat zorgen voor sneller internet voor meer producten. Tijd voor een begrijpelijke uitleg over wifi 6e.

De voordelen van wifi 6e

Waarschijnlijk ben je zelden aan de gang met het draadloos internet in huis. Wellicht herstart je de router een keertje wanneer de wifi het niet doet, maar daar blijft het dan ook wel bij. Op de achtergrond sleutelen technische bedrijven, zoals telefoonmakers en fabrikanten van internetapparatuur, echter hard door aan de volgende fase van draadloos internet.

Momenteel zijn alle ogen gericht op wifi 6e, een uitbreiding voor wifi 6. Deze internetstandaard zit bijvoorbeeld in de iPhone 11, iPhone 12 en in 2020 vernieuwde iPhone SE. De “e” in wifi 6e staat voor “extended”. In dit artikel staan we stil bij de voordelen van de nieuwe wifi-standaard en blikken we vooruit op de toekomst.

Uitbreiding voor draadloos internet

Wifi 6e is dus een uitbreiding van de bestaande variant. Deze woorden kun je vrij letterlijk nemen, want de nieuwe internetstandaard maakt het spectrum groter. Het praktisch voordeel hiervan is dat je meer apparaten met je draadloze netwerk kunt verbinden, zonder dat de snelheid achteruitgaat.

De huidige wifinetwerken gebruiken twee zogeheten frequentiespectrums: 2,4 en 5GHz. Afhankelijk van het type apparaat kun je verbinden met één van deze frequenties (of allebei). Grofweg gezegd staat een hogere frequentie voor een snellere verbinding. 5GHz is dus sneller dan 2,4GHz. Daartegenover lever je wel in op bereik. Het signaal van 5GHz reikt dus minder ver dan dat van 2,4GHz.

Wifi 6e voegt een nieuw frequentiespectrum aan de twee huidige varianten toe: 6GHz. Hierdoor behaal je in theorie hogere snelheden en duurt het bijvoorbeeld minder lang voordat een Netflix-film is gedownload, en hoeven YouTube-filmpjes niet te bufferen. Bovendien kun je ‘gewoon’ blijven gebruikmaken van de reeds bestaande frequenties.

Meer ademruimte

De grootste verbetering van wifi 6e is echter niet zozeer een verhoging van de maximale internetsnelheid. De toevoeging draait met name om het uitbreiden van de netwerkcapaciteit. Hierdoor krijgen de doorgaans drukbezette 2,4- en 5GHz-frequenties wat meer ademruimte, omdat apparaten ook via 6GHz kunnen verbinden. De verschillende frequenties zitten elkaar dus minder in de weg.

Het gevolg is dat je meer apparaten met een draadloos netwerk kunt verbinden voordat de boel sloom aanvoelt. Dit pluspunt is met name belangrijk voor de toekomst, aangezien we steeds meer slimme apparaten gebruiken. Van slimme speakers, thermostaten, gameconsoles tot aan robotstofzuigers: ze hebben allemaal een internetverbinding nodig.

Oog op de toekomst

Samenvattend zorgt wifi 6e dus voor beter draadloos internet voor meer apparaten. Momenteel heeft een gemiddeld Nederlands al een hoop producten met een draadloze verbinding, en dat aantal gaat de komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet verminderen.

De uitbreiding van wifi 6 sorteert hierop voor door aan de stabiliteit van het netwerk te werken. De toegevoegde frequentieruimte is bijvoorbeeld een uitkomst voor mensen die in de stad wonen, waarbij de verschillende routers van huishoudens momenteel met elkaar concurreren voor een vrije frequentieplek.

Wat hebben we nodig voor wifi 6e?

Dus, moeten we nu massaal overstappen naar wifi 6E? Het antwoord is “nee”, zelfs al zou je willen overstappen. De internetstandaard wordt nog niet breed ondersteund. Een router met wifi 6e-ondersteuning is eerder opvallend dan doorsnee en ook de smartphonemarkt is er nog niet klaar voor.

De onlangs gepresenteerde Samsung Galaxy S21 Ultra kan als één van de eerste telefoons overweg met wifi 6e en Apple maakt eind dit jaar de overstap. Tenminste, dat denken meerdere analisten. Onder meer zakenbank Barclays claimt dat Apple de iPhone 13-serie met wifi 6e-ondersteuning uitrust.

Dit zou natuurlijk fijn zijn, maar vooralsnog is wifi 6e voor de meeste mensen en bedrijven een leuke toevoeging, maar geen noodzaak. De internetstandaard belooft wel belangrijk te worden voor de toekomst. Vooralsnog moet wifi 6 eerst nog voet aan de grond krijgen.

Op naar de iPhone 13

In september weten we het zeker. Naar alle waarschijnlijkheid kondigt Apple dan de opvolger van de iPhone 12 aan. Volgens geruchten krijgt dit toestel een kleinere scherminkeping (waarin de selfiecamera zit), vingerafdrukscanner onder het scherm en beter display. Bovendien denken meerdere Apple-journalisten dat de telefoon iPhone 12S gaat heten, omdat 13 een ongeluksgetal is.

Blijf op de hoogte van de iPhone 13 via de iPhoned-nieuwsbrief en gratis app.