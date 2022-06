Zien: deze widgets plaats je in iOS 16 op je vergrendelscherm

Het thuisscherm van je iPhone ondergaat in iOS 16 een grote metamorfose. Een onderdeel daarvan: widgets die in iOS 16 rechtstreeks op je vergrendelscherm staan. Zo ziet dat eruit.

Widgets op het lockscreen

Widgets op het lockscreen waren jarenlang voorbehouden aan gebruikers met een Android-telefoon. Nu met iOS 16 komt daar eindelijk een eind aan. Het lockscreen (ook wel vergrendelscherm genoemd, of officieel ‘Toegangsscherm’) krijgt een grote make-over. Je kunt supercoole achtergronden gebruiken, het lettertype van de klok aanpassen en dus widgets toevoegen. Wij geven je een korte rondleiding van alle widgets die mogelijk zijn. Je past de widgets aan via ‘Instellingen>Achtergrond en toegangsschermen’.

Widgets boven de klok

De eerste positie voor een widget op het lockscreen is boven de klok. Hiervoor kun je tussen verschillende opties kiezen, maar het gaat altijd om maar één waarde. Denk hierbij aan een datum, een tweede klok (voor een andere tijdzone) of een Herinnering.

Agenda: dag van de week, datum, maand OF je volgende afspraak.

Klok: tijd uit een andere tijdzone OF je volgende wekker.

Conditie: activiteitsstatistieken.

Herinneringen: je volgende herinnering.

Aandelen: een aandeel met een pijltje omhoog of omlaag

Weer: maanfase, zonsopgang en -ondergang, temperatuur, locatie, regen, luchtkwaliteit, uv-index, wind.

Widgets onder de klok

Direct onder de klok heb je een kader waar je wat grotere widgets kunt plaatsen. Dat kunnen tot aan vier vierkante widgets zijn, twee grotere, langwerpige widgets, of een combinatie van de twee. Hieronder zetten we alle widgets op een rij.

Batterij

Van de batterij-widget zijn er twee versies, een vierkante en een langwerpige. Beide tonen de status van de batterij. Zodra AirPods verbonden zijn, wordt de batterij daarvan weergegeven.

Agenda

De agenda-widget is er in drie versies. Twee zijn vierkant: de huidige datum of de tijd van de eerstvolgende afspraak (eerstgenoemde is wel een beetje dubbel, want de datum wordt altijd ook boven de tijd getoond). Als alternatief kies je een grotere widget om zowel de naam van de gebeurtenis als de tijd te tonen.

Klok

Met drie klok-widgets kun je een klok voor een bepaalde tijdzone bekijken. Deze zijn er in een langwerpige en twee vierkante varianten. Er is ook een wereldklok om de tijd in maximaal drie steden over de hele wereld te bekijken, en twee versies die de volgende wekker tonen.

Conditie

De conditie-widget toont in de kleine versie je Activiteiten-ringen, de grotere toont die statistieken als tekst.

Woning

Voor de Woning-app tonen twee widgets eventuele sensoren in huis, eentje toont eventuele verlichting en schakelaars, en een andere brengt je op de hoogte van eventuele beveiligingsproblemen. Je kunt ook een specifiek beveiligingsaccessoire bekijken, of een overzicht bekijken (bestaande uit beveiliging, klimaat, en verlichting).

Nieuws

Een enkele langwerpige widget toont het belangrijkste nieuwsbericht van de dag.

Herinneringen

Een langwerpige widget biedt snel toegang tot een van je herinneringslijsten, en toont daar volgende herinneringen.

Aandelen

Met een kleinere en een grotere widget kun je aandelen bekijken en de koers ervan gedurende de dag volgen. Er is ook een grotere widget die meteen drie aandelen weergeeft.

Weer

Tot slot zijn er acht weer-widgets om maanfase, zonsopgang en -ondergang, temperatuur, locatie, regen, luchtkwaliteit, uv-index en wind te bekijken. De actuele weersomstandigheden en de maanfase zijn alleen in het langwerpige widget-formaat.

Meer widgets onderweg?

Deze lijst met widgets is waarschijnlijk nog niet volledig, want het is mogelijk dat Apple er nog meer toevoegt voordat iOS 16 in het najaar te downloaden is. Ook zullen ontwikkelaars eigen widgets kunnen maken met behulp van Apple’s nieuwe API WidgetKit, dus je mag nog veel meer vergrendelscherm-widgets verwachten.