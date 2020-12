WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd: Winkelwagens. Hiermee kunnen consumenten bestellingen plaatsen door te appen met ondernemers. De Winkelwagens-optie rolt wereldwijd uit voor alle WhatsApp Business-gebruikers.

WhatsApp voegt Winkelwagens toe aan app

Het bedrijf kondigt de nieuwe functie aan op haar blog. Via de Winkelwagens-optie kun je het aanbod van bijvoorbeeld een lokaal restaurant of kledingwinkel bekijken, door de producten van die onderneming bladeren, een of meerdere spullen in je winkelmand stoppen en vervolgens een bestelling plaatsen.

Bedrijven kunnen hierdoor makkelijker bestellingen bijhouden, aanvragen van klanten beheren en transacties afronden. WhatsApp schrijft op haar blog dat de nieuwe functie vooral op kleine bedrijven en winkeliers is gericht. Bedrijven zonder webshop kunnen dankzij Winkelwagens alsnog hun producten op een toegankelijke manier aanbieden, omdat vrijwel iedereen WhatsApp heeft.

De nieuwe functie rolt uit voor bedrijven met een account op WhatsApp Business, de zakelijke variant van de chat-app. Voordat klanten kunnen bestellen moeten ondernemers hun assortiment eerst in de digitale etalage zetten, zoals de diensten of producten die ze aanbieden.

Meer over WhatsApp Business

WhatsApp Business is de zakelijke variant van de populaire chat-app. Bedrijfseigenaren kunnen een account aanmaken voor hun onderneming en vervolgens vanuit het bedrijf chatten met klanten en hen onderverdelen. Je kunt bijvoorbeeld een overzicht maken van nieuwe klanten, klanten die op hun bestelling wachten en mensen die eerder besteld hebben.

Onlangs maakte WhatsApp bekend dat zakelijke app-gebruikers in de toekomst voor diensten moeten gaan betalen, zonder in verdere details te treden. Ook bracht het bedrijf onlangs een eigen betaaldienst uit. Vooralsnog is WhatsApp Pay niet in Nederland beschikbaar, maar bijvoorbeeld wel in India.

