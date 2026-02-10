Deze twee nieuwe functies komen (eindelijk) beschikbaar in WhatsApp

Twee nieuwe functies komen eindelijk beschikbaar in WhatsApp! Benieuwd wat er is veranderd? Deze features kun je binnenkort gebruiken.

Nieuwe functies WhatsApp

WhatsApp voegt binnenkort twee nieuwe functies toe! De webversie van WhatsApp wordt uitgebreid met video- een spraakoproepen. Deze features zijn al langer beschikbaar op de smartphone, maar konden nog niet gebruikt worden in de webversie van WhatsApp. Daar komt verandering in, want je kunt straks eindelijk een spraak- of videogesprek starten in de webversie van de populaire berichtendienst. Daarvoor heb je de applicatie voortaan niet meer nodig.

Het was al langer duidelijk dat video- en spraakoproepen naar de webversie van WhatsApp zouden komen. In de testversie van WhatsApp kan een klein aantal gebruikers nu aan de slag met de nieuwe functies. De video- en spraakgesprekken worden binnenkort toegevoegd aan de definitieve versie van WhatsApp, waardoor ze voor alle gebruikers beschikbaar komen. Goed nieuws dus als je regelmatig belt via WhatsApp, dat kan straks nog eenvoudiger via de webversie.

Alleen voor groepsgesprekken

Gebruik je WhatsApp Web? Dan krijg je er binnenkort twee nieuwe functies bij. De video- en spraakoproepen komen helaas niet beschikbaar in alle gesprekken. WhatsApp voegt de features alleen toe aan privégesprekken. Groepsgesprekken moeten het vooralsnog zonder video- of spraakgesprekken doen. Daarvoor heb je de applicatie van WhatsApp dus wel nodig, alleen daar kun je in groepsgesprekken (video)bellen.

Het is nog niet bekend wanneer de (video)oproepen naar groepsgesprekken in WhatsApp Web komen. Aan video- en spraakgesprekken in WhatsApp kunnen maximaal 32 deelnemers van groepsgesprekken meedoen. Je kunt gebruikers uitnodigen voor deze (video)gesprekken met een weblink, zoals bij bijvoorbeeld FaceTime of Zoom ook mogelijk is.

Het is de verwachting dat (video)gesprekken in groepschats op WhatsApp Web dezelfde opties krijgen. Deze gesprekken kunnen dan ook worden ingepland in WhatsApp Web, zodat je de berichtendienst kunt gebruiken voor bijvoorbeeld zakelijke vergaderingen.

Meer nieuwe WhatsApp-functies

WhatsApp Web krijgt er binnenkort dus twee handige functies bij. Gebruikers met de testversie van WhatsApp Web kunnen nu al aan de slag met de spraak- en videogesprekken in privéchats. Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden, voordat WhatsApp nieuwe functies voor alle gebruikers heeft uitgerold. Nog even geduld dus, want het kan nog even duren voordat je via WhatsApp Web kunt bellen.

Wil je nu al aan de slag met de nieuwe functies van WhatsApp Web? Ga dan naar de webversie van WhatsApp en log in op je account. Kies vervolgens voor ‘Instellingen > Hulp en feedback’ en zet de schakelaar achter ‘Deelnemen aan de bèta’ aan. Je krijgt zo toegang tot de testversie van WhatsApp, waar nieuwe functies als eerste worden toegevoegd. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe functies in WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!