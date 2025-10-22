Let op: WhatsApp toont deze belangrijke waarschuwing binnenkort

WhatsApp toont binnenkort een waarschuwing, die de berichtendienst veel veiliger moet maken. Zo ziet die melding eruit!

Waarschuwing op WhatsApp

Ontvang jij regelmatig berichten of oproepen van onbekende telefoonnummers? In dat geval is de kans groot dat je wel eens met oplichters te maken hebt gehad. Op WhatsApp is dit al jarenlang een groot probleem, zo proberen criminelen op verschillende manieren gegevens en geld te stelen van andere gebruikers. Om dit te voorkomen toont WhatsApp binnenkort een waarschuwing, die gebruikers bewust maakt van mogelijke oplichting.

Criminelen maken vaak gebruik van soortgelijke methodes om achter bepaalde gegevens te komen. Bij één van die methodes wordt aan het slachtoffer gevraagd om het scherm te delen, zodat ze gevoelige informatie eenvoudig kunnen achterhalen. WhatsApp biedt al langer de mogelijkheid om je scherm te delen, maar toont daarbij voortaan eerst een waarschuwing. Die moet voorkomen dat gebruikers onbewust belangrijke informatie blootgeven.

Zo ziet de waarschuwing eruit

Voer je wel eens videogesprekken via WhatsApp? In dat geval heb je mogelijk ook al eens je scherm gedeeld via de berichtendienst. Bij een videogesprek krijg je de optie om je scherm te tonen aan andere gebruikers, dat bijvoorbeeld handig is tijdens vergaderingen. Toch kan het ook gevaarlijk zijn, want op deze manier komen oplichters volgens WhatsApp sneller achter gegevens die privé moeten blijven.

WhatsApp probeert dit te voorkomen door een waarschuwing te tonen als je begint met het delen van je scherm. In deze waarschuwing benadrukt WhatsApp dat je jouw scherm alleen moet delen met gebruikers die je vertrouwt. Daarnaast benoemt WhatsApp in de notificatie dat alles van je scherm getoond wordt, óók als je deze deelt tijdens een videogesprek. Gevoelige informatie als bankgegevens en verificatiecodes worden niet verborgen door WhatsApp en blijven zichtbaar op het gedeelde scherm.

Om het scherm te delen moet je de waarschuwing in WhatsApp handmatig wegdrukken. Zo zijn gebruikers zich een stuk bewuster van de mogelijke gevaren bij een videogesprek via de berichtendienst. Het is nog niet duidelijk of deze notificatie telkens wordt weergegeven als je jouw scherm deelt, of een eenmalige waarschuwing is. Het is in ieder geval een goede manier om gebruikers te wijzen op de mogelijke gevaren van het delen van het scherm.

Naast de belangrijke waarschuwing bij videogesprekken heeft WhatsApp meer maatregelen aangekondigd tegen spam. De berichtendienst voert binnenkort een beperking in voor berichten. Met deze functie worden spamberichten tegengegaan, want je kunt dan nog maar een beperkt aantal berichten sturen zonder een reactie te krijgen. Benieuwd hoe dat werkt? Lees hier alles over de beperking van berichten in WhatsApp!