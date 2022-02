WhatsApp vs. Signal: Welke berichtenapp moet jij downloaden?

Er zijn tegenwoordig enorm veel berichtenapps in de App Store. Maar welke is nou de beste? Op welke moeten jij en jouw vrienden elkaar berichten? In dit artikel vergelijken wij de twee beroemdste: WhatsApp en Signal.

WhatsApp vs Signal: de basis vergelijken

Signal heeft vergeleken met grote broer WhatsApp ‘maar’ 40 miljoen actieve gebruikers per maand. WhatsApp, een berichtenapp van Meta (voorheen Facebook), tikt maandelijks bijna twee miljard gebruikers aan. Grote kans dus dat jouw vriend of kennis al WhatsApp gebruikt. Maar waarom zou je niet overstappen op Signal, dat naar eigen zeggen veel beter met jouw gegevens omgaat.

Naast dat Signal dus meer om jouw privacy en data geeft, zijn er ook nog vele andere overeenkomsten en verschillen met WhatsApp. In dit artikel vergelijken we de gegevensbewaring, de gebruiksvriendelijkheid, en leuke extra’s van de apps en geven we je een duidelijk antwoord op de vraag: Welke berichten-app moet ik gebruiken: WhatsApp of Signal?

WhatsApp vs Signal: de omgang met privacy

Het grote verschil in de omgang met privacy tussen WhatsApp en Signal is dat laatstgenoemde zogenoemd ‘open source’ is. Dat betekent dat het iedereen de code mag controleren op verdachte onderdelen. Bij WhatsApp kunnen we de codering helaas niet inzien. Het bedrijf mag, in de EU, de berichten en informatie uit de logboeken ook niet delen met het moederbedrijf Facebook.

Signal heeft geen enkel voordeel om zoveel mogelijk gegevens over jouw berichten te verzamelen, omdat het geen winstoogmerk heeft. De app blijft namelijk bestaan door donaties. Signal maakt dus geen dataprofiel van jou om hier gepersonaliseerde advertenties aan te koppelen.

Jouw berichtjes in geheimtaal

Beide apps maken gebruik van end-to-end versleuteling. Ze kunnen dus niet zien wát je typt, maar alleen dát je een bericht verzendt. Alleen de verzender en de ontvanger zien dus de inhoud van de berichten. Op het gebied van privacy is Signal door hun focus op veiligheid overduidelijk een interessantere app om te gebruiken. WhatsApp lijkt, mede door het winstoogmerk, op dit gebied iets minder betrouwbaar.

De gebruiksvriendelijkheid van beide interfaces

Signal is oorspronkelijk bedoeld als basis-app zonder poespas, maar tegenwoordig zijn er ook belangrijke functies – die WhatsApp al eerder had – toegevoegd in de app. WhatsApp heeft altijd geprobeerd om de meeste complete app te zijn.

Het versturen van berichten en (video)bellen vergelijken

Bij zowel Signal als WhatsApp is het mogelijk om berichten na een poos automatisch te laten verwijderen. Ook kun je zelf handmatig jouw gênante berichten verwijderen voor mensen die het al hebben ontvangen. Beide apps kunnen hetzelfde op het gebied van bellen en videobellen. Signal en WhatsApp versleutelen deze telefoongesprekken ook met het eerder genoemde end-to-end encryptie.

Daarnaast is het mogelijk om bij beide apps te reageren op één specifiek bericht en zo te verduidelijken op welk bericht jij antwoordt. Ook handig aan het gebruik van Signal is dat je kan uitzetten of men kan zien wanneer jij online of aan het typen bent. WhatsApp biedt deze optie niet aan. Dat zorgt ervoor dat je je beter offline kan voelen met Signal.

Meerdere apparaten en grotere groepen in Signal

Bij beide berichtenapps kun je groepsapps aanmaken en beheren. Bij Signal passen er alleen veel meer mensen maximaal in een groepschat. Als we de 256 gebruikers in één WhatsApp-groep vergelijken met een limiet van 1000 bij Signal-groepen, zien we dat dit bijna vier keer zoveel is.

Ook is het bij de laatstgenoemde mogelijk om meerdere apparaten op dezelfde app aan te sluiten. Dat betekent dat je bij Signal op meerdere telefoons tegelijkertijd hetzelfde account kunt laden. WhatsApp kan maar met één apparaat gesynchroniseerd worden. De populaire berichtendienst heeft al wel gezegd dat het bezig is om deze functie ook te introduceren. Beide apps ondersteunen een desktop-service, die gekoppeld kan worden aan de berichtenapp op de telefoon. Signal en WhatsApp scoren op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid dus ongeveer even hoog.

De extraatjes vergelijken

De bekendste extraatjes van de WhatsApp zijn de vele stickers en gifjes die verstuurd kunnen worden in de berichtenapp. We legde al eerder uit hoe zelf deze WhatsApp gifjes en stickers maakt, maar je kan ze ook importeren van derden, zoals Giphy of een alternatief. Signal biedt eigenlijk eenzelfde ondersteuning, maar doet daar nog een klein schepje bovenop. Als je een bericht lang indrukt, kan je kiezen uit zes emoji’s om heel snel te reageren.

Beide berichtenapps hebben een donkere modus en volgen hiermee de systeeminstellingen van je telefoon. Zo kan je ‘s nachts nog tot laat appen. Let dan wel even op dat je ook het felle blauwe licht uitzet via Night Shift. Ook is het mogelijk om je achtergrond van je chats te veranderen met onder andere persoonlijke foto’s of een effen achtergrondkleur. Op het gebied van extra’s zijn WhatsApp en Signal heel goed te vergelijken.

WhatsApp vs Signal: de conclusie

Beide apps hebben een groot voordeel ten opzichte van elkaar. Signal zet veel meer in op privacy en digitale veiligheid. In de moderne tijd is dit iets om te waarborgen. WhatsApp daarentegen heeft een ander overduidelijk voordeel: het aantal gebruikers.

Het is enorm moeilijk om iedereen te overtuigen van een verandering of een stap naar nieuwe sociale media, dus blijven mensen voor het gemak en toegankelijkheid vaak bij WhatsApp hangen. Dit is tegenstrijdig met het feit dat Signal eigenlijk een betere berichtenapp is. Het zou handig zijn als Signal en WhatsApp integreren. Zo kan iedereen zijn app naar keuze gebruiken en is men niet afhankelijk van de overstap van anderen. Of dit ooit gaat gebeuren is maar de vraag.