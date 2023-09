WhatsApp voor iPad komt eraan – dit moet je weten

Het lijkt erop dat de iPad-versie van WhatsApp eindelijk nabij is. Meta, het bedrijf achter Facebook en WhatsApp, heeft een bèta-versie beschikbaar gesteld. Dit moet je weten.

WhatsApp voor iPad

Eigenlijk is het te bizar voor worden. WhatsApp bestaat sinds 2009, en een jaar later, in 2010, kwam al de eerste iPad uit. Het was logisch geweest als WhatsApp toen al een versie voor de tablet had uitgebracht, maar door de harde koppeling aan een telefoonnummer was dit niet echt mogelijk. Ook de overname door Facebook een aantal jaar bracht niet de nodige capaciteit om de iPad-versie te maken.

Maar nu, 14 jaar na de eerste release van WhatsApp, is er zoiets als een mijlpaal bereikt wat de iPad-versie van de populaire messenger betreft. Voor het eerst is er een officiële bèta beschikbaar. Of je hieraan kan meedoen en wat dat voor de uiteindelijke release betekent? iPhoned praat je even bij.

Bèta-versie is beschikbaar

De bèta-versie van WhatsApp voor iPad is nu via TestFlight beschikbaar. TestFlight is een dienst van Apple waarmee ontwikkelaars bèta-versies kunnen uitdelen voor testdoeleinden. Plekken zijn strikt beperkt, waardoor je je dus niet zomaar kunt aanmelden. Van WABetaInfo konden we echter al wat informatie over de app verzamelen.

Zoals eerder verwacht lijkt de iPad-app van WhatsApp best veel op de Mac-versie. Aan de linkerkant zie je je verschillende gesprekken, rechts verschijnt de conversatie. De app maakt dus prima gebruik van het grotere scherm van de tablet.

Helaas blijft het er wel bij dat WhatsApp op de iPad niet helemaal zelfstandig kan werken. Je moet altijd een QR-code inscannen in WhatsApp op je telefoon, pas daarna worden alle gesprekken gedownload. Het is niet mogelijk om een nieuw WhatsApp-account aan te maken. Na het inloggen met je bestaande account werkt de iPad-versie wel zonder dat je iPhone met WhatsApp in de buurt moet zijn. Sterker nog: je telefoon mag zelfs uitgeschakeld zijn. Dat was in het verleden nog anders – toen fungeerde bijvoorbeeld de Mac-app alleen als een soort ‘afstandsbediening’ van WhatsApp op je iPhone.

Is de release nabij?

Dat een bèta-versie beschikbaar is, duidt erop dat de release niet meer al te lang op zich laat wachten. Al naargelang hoe stabiel en probleemloos de bèta draait, zou het kunnen dat we tegen het eind van het jaar al een definitieve release zien.

Anderzijds heeft het bij de bèta-versie van de Mac-app toen een jaar geduurd voordat de uiteindelijke versie beschikbaar was. Daar staat dan wel tegenover dat WhatsApp voor de iPad-versie nu wel grote delen van de Mac-app kon hergebruiken. Als je het aan ons vraagt, gokken we dat de app begin december uitkomt.

Wil je op de hoogte worden gehouden van meer nieuws over WhatsApp voor iPad? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, daar lees je dat als eerste!