WhatsApp video: je kunt nu videoberichten maken en versturen!

In de nieuwste versie van WhatsApp kun je nu naast spraakberichten ook snelle videoberichten opnemen en versturen. Dat gaat heel gemakkelijk. We leggen je uit hoe het precies werkt!

WhatsApp video: videoberichten maken en versturen

Het is een functie die we al een tijdje verwachten en die nu daadwerkelijk beschikbaar is: WhatsApp video. De functie werd stapsgewijs uitgerold, dus het kan zijn dat je hem al eerder had. Maar nu is WhatsApp video in elk geval voor iedereen beschikbaar.

Het werkt in principe hetzelfde als het opnemen en versturen van een spraakbericht, maar dan met video. Je video’s mogen maximaal 60 seconden lang zijn en je neemt ze eenvoudig op zonder dat je eerst de camera-app hoeft te openen.

Voordat je de nieuwe WhatsApp video-functie kunt uitproberen, moet je er wel eerst voor zorgen dat je de laatste versie van WhatsApp hebt geïnstalleerd. Ga dus even naar de App Store om dit te controleren.

Zo maak je videoberichten in WhatsApp

Om een WhatsApp video te maken en te versturen, open je een chat en tik je rechtsonder op het microfoontje. Het microfoontje verandert in een videocamera. Houd die knop nu ingedrukt om te beginnen met filmen. Er wordt kort afgeteld zodat je tijd hebt om je gezicht goed in het frame te plaatsen. Veeg de knop naar boven om het filmen ingeschakeld te laten, of houd de knop zolang vast als nodig is. Ten slotte verstuur je de video.

De WhatsApp video wordt bij de ontvanger net als tijdens het opnemen van de video’s weergegeven als een cirkel. Als de ontvanger daar op tikt, wordt het beeld groter, het geluid geactiveerd en de resterende tijd aan de rand weergegeven. Heel eenvoudig en gebruiksvriendelijk dus. Probeer het zelf maar eens!

