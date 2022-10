Verdwijnende foto’s van Whatsapp blokkeren straks screenshots

Ontvang je in WhatsApp een foto met ‘eenmalige weergave’, dan kun je ze alsnog langer bekijken door er een screenshot van te maken. Binnenkort is dat niet meer mogelijk.

WhatsApp gaat op Snapchat lijken met foto’s

WhatsApp kwam vorige jaar met ‘eenmalige weergave’ (View Once) op de proppen. Hiermee verstuur je foto’s en video’s die verdwijnen nadat ze zijn geopend. Zo kun je een foto maar één keer bekijken! Deze functie kennen we natuurlijk allang van apps als Snapchat.

De populaire berichten-app wil echter nóg meer op Snapchat lijken. WhatsApp gaat screenshots blokkeren voor voor deze foto’s (en video’s) die je maar een keer kan weergeven. In dit artikel lees je wat dat voor jou betekent.

Geen screenshots meer bij ‘eenmalige weergave’

Wij schreven al eerder over de toevoeging van deze functie, toen Mark Zuckerberg deze aankondigde op Facebook. Nu ziet WABetaInfo, een site die alle nieuwigheden van WhatsApp bijhoudt, dat de functie in de laatste bèta ook echt is uitgerold. Je kunt binnenkort dus screenshots van foto’s die via ‘eenmalige weergave’ op WhatsApp worden verzonden blokkeren. Op deze manier zijn je pikante foto’s iets veiliger.

Waar WhatsApp echter niet aan heeft gedacht is dat het nog steeds mogelijk is om met een andere camera een foto te maken van het scherm van je telefoon met de verdwijnende foto. Dit is echter ook niet met software op te lossen.

Als iemand een screenshot probeert te maken tijdens het bekijken van een dergelijke foto, toont WhatsApp binnenkort een bericht dat de opname is ‘geblokkeerd voor extra privacy’. Wanneer Whatsapp deze functie voor alle smartphones beschikbaar stelt, is onbekend. Wel is het duidelijk dat deze instellingen niet te omzeilen zijn.

Meer nieuwe functies voor WhatsApp

Naast dat WhatsApp screenshots van verdwijnende foto’s blokkeert, zit er nog meer nieuws in de nieuwste bètaversie van de app. Deze voegt ook de mogelijkheid toe om interactieve polls te maken. Daarmee kun je een vraag stellen en andere WhatsApp-gebruikers kunnen dan hun antwoord geven. Ook komt er een heuse macOS-app voor Whatsapp met enorm veel voordelen.

