Verstuurde berichten bewerken in WhatsApp: straks misschien mogelijk

De populaire chatdienst WhatsApp is bezig met een nieuwe functie. Het wordt straks misschien mogelijk om berichten die je al hebt verstuurd te bewerken in WhatsApp. iPhoned vertelt je er meer over.

WhatsApp: verstuurde berichten bewerken

Het is je vast wel eens overkomen: heb je net een berichtje geschreven in WhatsApp en op versturen geklikt, kom je erachter dat de automatisch tekstcorrectie op je iPhone weer eens is losgegaan en je bericht vol rare woorden staat. Wat nu? Een optie om je bericht te bewerken is er niet. Nou ja, nóg niet …

Berichten niet verwijderen, maar editen

Het is in de huidige versie van WhatsApp mogelijk om verstuurde berichten te verwijderen, maar dat kan alleen voor jezelf. De ontvanger ziet het bericht nog steeds, zelfs wanneer je het al hebt weggehaald.

Zou het daarom niet mooi zijn als je een optie had in WhatsApp om je verstuurde berichten (vol fouten) te bewerken? Volgens de website WABetaInfo (een website die WhatsApp-testversies nader bekijkt) gaat deze functie er misschien komen.

In de screenshots zie je nu een ‘Edit’-knop om de verstuurde berichten in WhatsApp te bewerken. Waarschijnlijk krijg je dit menu te zien wanneer je eventjes met je vinger op een bericht drukt. Hier vind je in de huidige versie van WhatsApp ook de optie om een bericht te verwijderen. De functie is op dit moment nog in ontwikkeling en is daarom ook nog niet beschikbaar voor de bètatesters van WhatsApp.

Nieuwe functies WhatsApp

WhatsApp staat bekend als een relatief eenvoudige berichten-app, maar is de laatste tijd bezig met een flinke inhaalslag. De berichtendienst voegt steeds meer features toe aan de immens populaire chatdienst.

Sinds kort is het ook mogelijk om op berichten te reageren met een emoji. Hopelijk komt er straks in WhatsApp dan ook een mogelijkheid bij om je verstuurde berichten te bewerken.

Let op WhatsApp-hacks

Toch blijft het altijd belangrijk om voorzichtig te zijn. Regelmatig duikt er weer een nieuwe hack op voor WhatsApp. Boeven proberen dan je WhatsApp-gegevens te stelen en vervolgens je vrienden en familie enkele honderden euros lichter te maken. Bescherm je WhatsApp-gegevens daarom met tweestapsverificatie! Hieronder lees je hoe dat moet.

