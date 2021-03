WhatsApp krijgt een nieuwe functie waarmee je foto’s direct na het sluiten van een gesprek automatisch verwijdert. Zo gaat het werken.

WhatsApp verdwijnende foto’s ontdekt

WABetaInfo ontdekte de functie die nu nog wordt getest. De nieuwe foto-optie is bedoeld voor foto’s die je kort wil laten zien en je liever niet langere tijd in de app rond hebt slingeren. Nu moet je deze foto’s snel handmatig verwijderen na het versturen, maar daar komt hiermee verandering in.

Het werkt als volgt: zodra jij een foto verstuurt via WhatsApp kun je aangeven dat deze verwijderd moet worden als je de chat afsluit. Zodra jij dus terug gaat naar het overzicht met andere WhatsApp-gesprekken, zal de foto direct gewist worden.

Daarmee is deze verwijderfunctie een aanvulling op degene die nu al in de app verwerkt zit. Daarmee kun je berichten en foto’s een vervaldatum geven, zodat ze na zeven dagen automatisch gewist worden. Deze nieuwe functie is bedoeld voor de foto’s die korter dan zeven dagen houdbaar zijn.

Beveiligd tegen exporteren, niet tegen screenshots

Als extra beveiliging is het ook niet mogelijk om deze foto’s te exporteren vanuit WhatsApp. Een ontvanger kan de foto dus niet vanuit de app opslaan in zijn of haar fotorol. De enige manier om deze tijdelijke foto’s permanent te bewaren, is door een screenshot te maken van je scherm. WhatsApp heeft hier nog geen melding voor toegevoegd, maar dit kan later nog wel komen.

Wanneer de functie daadwerkelijk wordt toegevoegd is nog niet duidelijk. WhatsApp test vaker nieuwe functies die vervolgens in een toekomstige update worden uitgerold.

