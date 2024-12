WhatsApp komt met toffe verbeteringen (dit gaat er veranderen)

WhatsApp gaat binnenkort een aantal flinke verbeteringen doorvoeren bij de chat-app. Wij vertellen je precies wat er gaat veranderen!

WhatsApp komt met grote verbeteringen (dit gaat er veranderen)

WhatsApp heeft nog voor de feestdagen verschillende verbeteringen aangekondigd. Ze komen met een update voor zowel audio- als videogesprekken. Volgens Meta (het moederbedrijf van WhatsApp) wordt onder andere de kwaliteit van de gesprekken verbeterd, maar er komen nog meer nieuwe features aan.

Meta zei in een blogpost dat het bellen via WhatsApp wereldwijd steeds populairder wordt. Er wordt wereldwijd dagelijks meer dan 2 miljard keer gebeld per dag via de populaire chat-app.

Met een van de nieuwe functies kun je nu in een groepschat deelnemers kiezen voor groepsoproepen, zodat je de rest van de groepsleden niet stoort. Handig als je een verrassingsfeestje of een gezamenlijk cadeau aan het plannen bent. Meta voegt daarnaast ook nieuwe effecten toe aan video-oproepen. Je kunt hiermee onder andere puppy-oortjes op je gezicht laten zien tijdens het bellen.

De belangrijkste verbeteringen zijn echter te vinden bij de kwaliteit van de oproepen. Meta zegt dat ze de desktop-app gaan verbeteren zodat je makkelijker kunt bellen via de computer. Ook gaan ze de kwaliteit van videogesprekken flink opkrikken op alle apparaten. Dit zal voor individuele oproepen en groepsgesprekken doorgevoerd worden.

WhatsApp stopt op oude iPhones

WhatsApp heeft onlangs ook gezegd dat oudere iPhones binnenkort geen ondersteuning meer hebben voor de applicatie. Nu werkt WhatsApp nog op alle iPhones die draaien op iOS 12 of nieuwer, maar daar komt over een aantal maanden verandering in. Dan moeten iPhones iOS 15 of nieuwer hebben geïnstalleerd om de applicatie te gebruiken.

Voor gebruikers met een iPhone 5s, iPhone 6 of iPhone 6 Plus is het dan echt tijd om over te stappen. Heb jij nog een van deze iPhones? Of ben je gewoon een keer toe aan een nieuwe? Op dit moment is de iPhone 16 de nieuwste iPhone.