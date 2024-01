Deze nieuwe functie maakt WhatsApp veel veiliger (en zo werkt het)

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee de chatdienst veel veiliger is. Zo werkt de nieuwe beveiligingsfunctie op WhatsApp!

Nieuwe beveiliging op WhatsApp

Goed nieuws als je WhatsApp op de iPhone gebruikt, want er komt binnenkort een nieuwe beveiligingsmanier bij. WhatsApp heeft een nieuwe testversie uitgebracht, waaruit blijkt dat passkeys eindelijk naar de iPhone komt. Met deze functie is het niet langer nodig om zelf een wachtwoord te bedenken, waardoor WhatsApp veel veiliger wordt.

WhatsApp kondigde afgelopen jaar al aan te werken aan ondersteuning voor passkeys. Android-gebruikers kunnen inmiddels al gebruikmaken van de functie, maar bij iOS bleef de beveiligingsfeature vooralsnog uit. Daar komt nu dus verandering in, want passkeys komt naar verluidt binnenkort al naar WhatsApp op de iPhone. Wij vertellen je waarom de functie WhatsApp veel veiliger maakt!

Passkeys maakt WhatsApp veel veiliger

Je kunt je WhatsApp-account nu al beveiligen met een code van zes cijfers. Die code dien je dan in te vullen als je WhatsApp (na een bepaalde periode) weer opent op je iPhone. Bovendien heb je een wachtwoord of pincode nodig als je op een ander toestel wilt inloggen op WhatsApp. Grote kans dat je niet meer weet wat die code precies is, maar met passkeys op WhatsApp hoeft dat ook niet meer.

In plaats daarvan beveiligt de nieuwe feature je account met Face ID of Touch ID. Er is dan dus geen geschreven wachtwoord of pincode meer nodig. Dat heeft verschillende voordelen, zo hoef je geen wachtwoord meer te onthouden én kunnen omstanders niet meekijken met je pincode op WhatsApp. Een ander belangrijk voordeel is dat je beveiligingsgegevens met passkeys minder gevoelig zijn voor een datalek.

Functie komt binnenkort naar de iPhone

Pincodes en wachtwoorden zijn straks dus niet meer nodig voor WhatsApp. Het is de verwachting dat WhatsApp veel veiliger is met de nieuwe functie, ook op de MacBook of andere toestellen. Passkeys werkt namelijk met alle apparaten, waardoor je ook op je laptop geen wachtwoord hoeft in te voeren. Heeft het toestel geen Face of Touch ID? Dan ben je wel afhankelijk van andere beveiligingsmanieren.

Het is daarom de verwachting dat WhatsApp ondersteuning blijft houden voor pincodes, maar er simpelweg nog een beveiligingsmanier bij krijgt. Hierdoor wordt WhatsApp weer een stuk veiliger met paskeys. Dat is niet de enige verandering die WhatsApp binnenkort doorvoert, want er het is straks eindelijk mogelijk om appjes te sturen naar Telegram- of Messenger-accounts. Lees hier hoe dat werkt!

Wil je op de hoogte blijven van alle tips over WhatsApp? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!