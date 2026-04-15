WhatsApp krijgt een belangrijke update (en dat is géén goed nieuws)

WhatsApp werkt aan een belangrijke update, maar de meeste gebruikers zitten daar waarschijnlijk helemaal niet op de wachten. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er komt een update aan voor WhatsApp! De berichtendienst rolt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies naar de applicaties komen. Dat zijn vaak handige verbeteringen, maar helaas is dat niet altijd het geval. Een nieuwe testversie van WhatsApp maakt duidelijk dat het overzicht van je gesprekken een belangrijke update krijgt. Waar je nu nog enkel een lijst met alle chats ziet, verschijnen daar binnenkort ook Status-updates.

Deze updates hebben op dit moment nog een apart tabblad in WhatsApp. Open je WhatsApp op je smartphone? Dan verschijnt onderin het scherm een menubalk, waar je eenvoudig naar oproepen, chats en je profiel kunt gaan. Status-updates vind je linksonder bij de menubalk, maar daar komt straks verandering in. WhatsApp werkt aan een belangrijke update, waarbij de Status-updates standaard boven al je gesprekken worden getoond. Zo ziet dat eruit:

WhatsApp geeft Status-updates dus een prominentere plek in de applicatie. Dat is een opvallende keuze, omdat de functie op dit moment weinig gebruikt wordt in Nederland en België. Met Status-updates kun je gedurende 24 uur een foto, video, sms of muziekfragment uitlichten op je profiel. Gebruikers hebben een dag om je Status te bekijken, daarna verdwijnt de update automatisch in WhatsApp.

De functie in WhatsApp is al langer beschikbaar en is terug te vinden in een speciaal tabblad met Status-updates. Dit tabblad in WhatsApp is weinig populair onder gebruikers, waar de berichtendienst met een update verandering in probeert te brengen. Status-updates verschijnen straks direct in beeld boven je lijst met alle gesprekken, zodat ze minder snel vergeten worden door gebruikers. Het is helaas niet mogelijk om het overzicht met Status-updates te verbergen boven je lijst met alle chats.

Bij deze belangrijke update voor WhatsApp verschijnen Status-updates dus op meer plekken in de applicatie. Het tabblad ‘Updates’ blijft bestaan, die verdwijnt niet door de prominentere plek van de Status-updates. Met deze nieuwe interface lijkt WhatsApp meer op Instagram en Facebook, die allemaal onder moederbedrijf Meta vallen. Bij Instagram en Facebook verschijnen verhalen al standaard bovenin het scherm. Dat is straks bij WhatsApp dus ook het geval.

Gebruik jij de Status-updates in WhatsApp zelden of zelfs nooit? In dat geval is de update van WhatsApp slecht nieuws, want je kunt straks niet meer om de functie heen. WhatsApp is de nieuwe functie op dit moment aan het testen, het is nog niet bekend wanneer de belangrijke update wordt uitgerold. Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden, voordat de berichtendienst grote veranderingen doorvoert in de applicatie.

Het is in ieder geval duidelijk dat WhatsApp aan een belangrijke update werkt, die een aangepaste interface naar de applicatie brengt. Status-updates verschijnen straks standaard boven je lijst met alle gesprekken, maar het blijft afwachten of die prominentere plek ervoor zorgt dat de functie meer gebruikt wordt in WhatsApp.