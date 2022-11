WhatsApp-update: nu kan je eindelijk berichten naar jezelf sturen

WhatsApp heeft eindelijk de update uitgerold waarmee je berichten naar jezelf kan sturen. Lees hier hoe je een gesprek met jezelf start!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak jij wel eens notities in WhatsApp? Of wil je jezelf een reminder sturen? Dan is er goed nieuws, want Meta heeft vandaag een WhatsApp-update uitgerold waarin het makkelijker wordt om berichten naar jezelf te sturen.

Het was eerder al mogelijk om een WhatsApp-gesprek met jezelf te beginnen. Daarvoor moest je een groepsgesprek aanmaken met iemand anders, als je diegene dan verwijderde had je een gesprek met alleen jezelf. Redelijk omslachtig dus, daarom heeft Meta een oplossing bedacht.

Met jezelf een gesprek beginnen: zo doe je het

De nieuwe update maakt het veel makkelijker om een gesprek met jezelf te beginnen. Wij leggen je uit hoe je met de WhatsApp-update jezelf berichten kan sturen:

Zo stuur je jezelf een bericht in WhatsApp Open WhatsApp; Ga onderin naar ‘Chats’; Tik rechtsboven op het vierkantje met het pennetje; Kies voor ‘Verstuur bericht naar uzelf’.

Het kan zijn dat je de nieuwe functie nog niet ziet, de update is namelijk nog niet voor iedereen meteen beschikbaar. De komende weken kan iedereen met de nieuwe functie aan de slag.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Berichten naar jezelf sturen: waarom eigenlijk?

Deze snelle manier om een gesprek met jezelf te starten is voornamelijk handig voor het delen van bestanden, notities en foto’s op verschillende apparaten. Het WhatsApp-gesprek met jezelf vind je namelijk terug op alle apparaten waar je WhatsApp op hebt geïnstalleerd. Zo heb je de bestanden die je naar jezelf hebt gestuurd ook meteen overal beschikbaar.

Daarnaast is het natuurlijk ontzettend handig om jezelf een reminder, notitie of boodschappenlijstje te sturen op WhatsApp. Pin je eigen gesprek vast en je ziet je herinnering of boodschappenlijstje meteen als je WhatsApp opent. Zo hoef je nooit meer te zoeken in je notities!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste tech-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een nieuwtje!