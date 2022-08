WhatsApp krijgt undo-functie

Goed nieuws voor iedereen die op zijn iPhone weleens een WhatsApp-bericht verwijdert en daar gelijk spijt van heeft. De chat-dienst komt binnenkort namelijk met een handige undo-functie.

WhatsApp undo

Heb je in een chat weleens een bericht verwijderd door te tikken op ‘Verwijder voor mezelf’ in plaats van ‘Verwijder voor iedereen’?” Of gewoon per ongeluk een compleet verkeerd bericht verwijderd? Dat is binnenkort geen enkel probleem meer, omdat je het dan simpelweg ongedaan kunt maken.

Volgens WABetaInfo rolt WhatsApp de undo-functie momenteel uit voor iOS bètaversie 22.18.0.70. Heb je de bètaversie niet, dan moet je nog even geduld hebben. En zelfs als je die versie wel hebt, kan het nog even duren. WhatsApp rolt de undo-functie namelijk stapsgewijs uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ongedaan maken

In een reguliere chat kun je standaard een bericht van jezelf verwijderen voor jezelf, of voor iedereen. Een bericht van je chat-partner verwijderen is uiteraard niet mogelijk en dat blijft ook zo. Het ongedaan maken geldt dus alleen voor berichten van jezelf. Dat is handig als je een bericht per ongeluk alleen voor jezelf hebt verwijderd, in plaats van voor iedereen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles verwijderen

Naast de WhatsApp undo-functie, komt er ook een nieuwe optie voor beheerders van chat-groepen. Die kunnen voortaan alle berichten van en voor iedereen verwijderen. Deze informatie komt eveneens van WABetaInfo. Voor deze functie geldt ook dat het nog even kan duren voor je er gebruik van kunt maken.

Wil je snel even checken of de functie op jouw iPhone al beschikbaar is, probeer dan een recent bericht van een groepslid te verwijderen uit een groep waar je beheerder bent. Als de optie ‘Verwijder voor iedereen’ verschijnt, betekent dit dat je de functie kunt gebruiken. Dankzij deze functie kunnen groepsbeheerders hun WhatsApp-groepen eindelijk beter beheren.

Overigens zal het voor alle groepsleden zichtbaar zijn wanneer je als beheerder een bericht voor iedereen verwijdert.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.