‘WhatsApp werkt aan chatsynchronisatie tussen iOS en Android’

Goed nieuws voor mensen die WhatsApp opa zowel een Androidtoestel als iPhone gebruiken. De chat-app zou spoedig een synchronisatiefunctie krijgen, zodat je jouw WhatsApp-account op meerdere apparaten kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp werkt aan synchronisatie iOS en Android

Het nieuws is afkomstig van WABetaInfo, een van de bekendste bronnen als het om onaangekondigde WhatsAppfuncties gaat. WhatsApp werkt aan een functie waardoor je de chatdienst op meerdere apparaten kunt gebruiken. Dit moet ervoor zorgen dat je straks ingelogd kunt zijn op vier apparaten tegelijk. Je iPhone, MacBook, werkcomputer en werktelefoon bijvoorbeeld.

In tegenstelling tot hoe het nu werkt kun je daar dezelfde WhatsApp-account voor gaan gebruiken. Je volledige gespreksgeschiedenis wordt bovendien gesynchroniseerd, zodat je in theorie een bericht kunt sturen op je iPhone en daarna gewoon verder kunt praten op een Androidtoestel.

Nu kun je WhatsApp Web gebruiken op meerdere apparaten, maar daarvoor wordt continu verbinding gemaakt met je smartphone. Dat is straks dus niet meer nodig. Je iPhone hoeft straks dus niet meer aan te staan en een actieve internetverbinding te hebben om bijvoorbeeld op je iPad te kunnen appen.

De personen waarmee je praat op WhatsApp worden ook geïnformeerd als je een extra apparaat toevoegt. Met een regeltje gele tekst kunnen je contactpersonen zien als je vanaf een ander apparaat reageert.

Officiële WhatsApp iPad-app op komst

Daarnaast weten we dat WhatsApp al lange tijd aan een volwaardige iPad-app werkt. Volgens WABetaInfo zal deze app pas verschijnen als deze synchronisatiefunctie beschikbaar is.

Dit is nodig om gemakkelijk je gesprekken op zowel je iPhone als iPad te kunnen voeren. De enige manier om WhatsApp nu op je iPad te gebruiken is via je browser of door een onofficiële app te downloaden.