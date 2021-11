WhatsApp stopt ondersteuning voor oude iPhone met iOS 9 of lager

WhatsApp heeft de ondersteuning voor oude telefoons gestopt en de chatdienst werkt daarom niet meer op een iPhone met iOS 9 of lager. Gebruik jij (of misschien je ouders) nog zo’n oud beestje? Dan wordt het tijd om te upgraden naar een nieuw toestel.

Lees verder na de advertentie.

WhatsApp stopt ondersteuning voor iOS 9 en lager

Heb je nog een oude iPhone met iOS 9 of lager? Jammer, want dan kan je vanaf nu WhatsApp niet meer gebruiken. De app eist dat je iOS 10 of hoger hebt geïnstalleerd. De iPhone 5 is op dit moment nog het oudste toestel dat op deze versie van het besturingssysteem draait. Heb je een toestel dat ouder is? Dan is het chatplezier voorbij.

De wijziging werd een paar maanden geleden al aangekondigd en nu is het dan eindelijk zo ver dat de ondersteuning van WhatsApp voor oude iPhones stopt. WhatsApp raadt gebruikers met een oude telefoon en een te oude versie van iOS om over te stappen naar een nieuw toestel.

Ook handig: WhatsApp overzetten naar een nieuwe iPhone

WhatsApp-ondersteuning iPhone: check je iOS-versie

Weet je niet zeker welke versie van iOS jouw telefoon heeft? En wil je zeker weten dat de ondersteuning van WhatsApp voor jouw iPhone niet stopt? Geen nood. Dat check je op de volgende manier.

Zo check je welke versie van iOS op je iPhone staat: Tik op de ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘Info’ en achter ‘Softwareversie’ zie je welke versie van iOS je hebt.

Meer over WhatsApp

Wil je meer weten over WhatsApp? Lees dan regelmatig iPhoned! We vertellen je bijvoorbeeld wat de beste alternatieven voor WhatsApp zijn. Handig als de populaire chatdienst er weer een keer uitligt of je er genoeg van hebt. Daarnaast leggen we je precies uit hoe je de verspreiding van fake news via WhatsApp kan stoppen. En natuurlijk laten we ook zien hoe je zelf de leukste stickers maakt voor WhatsApp.

Download daarnaast de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Dan blijf je altijd razendsnel op de hoogte!