Deze nieuwe functie maakt je WhatsApp véél leuker

WhatsApp heeft een coole nieuwe functie aan zijn app toegevoegd. Je kunt van je eigen foto’s nu heel gemakkelijk stickers maken en daar zelfs extra elementen aan toevoegen.

Stickers in WhatsApp

WhatsApp heeft een nieuwe functie geactiveerd in zijn iOS-app. Hiermee kun je zelf stickers maken met behulp van een nieuwe geïntegreerde editor.

Deze is echt gemakkelijk te gebruiken. Heb je ooit een Story in Instagram gemaakt? Daar lijkt de sticker-editor van WhatsApp op. Het enige wat je moet doen is een foto selecteren. Deze wordt vervolgens automatisch bijgesneden. Hieraan voeg je vervolgens emoji, andere afbeeldingen, allerlei soorten tekst enzovoort toe, zodat er een unieke compositie ontstaat. Het is zelfs mogelijk om de tijd of automatisch de locatie toe te voegen.

Nu is het met WhatsApp dus mogelijk om je eigen stickers te maken, die vervolgens worden opgeslagen en later ook kunnen worden bewerkt om extra details toe te voegen.

Zo maak je een sticker in WhatsApp

iPhoned legt nog even precies uit hoe het werkt. Om een sticker te maken, open je een gesprek, tik je op het sticker-icoontje tikken en vervolgens op de grote plus-knop aan de linkerkant. De editor wordt onmiddellijk geopend en je kunt je sticker maken vanuit een foto uit je bieb.

De editor maakt je foto automatisch vrijstaand. Teksten, extra elementen of eigen tekeningen voeg je met de knoppen rechtsboven toe. Het aanpassen van bestaande stickers werkt op een soortgelike manier. Houd hiervoor de geselecteerde sticker lang ingedrukt, zodat de optie verschijnt om een sticker te bewerken. Alle extra gereedschappen zijn dan weer beschikbaar.

Functie wordt nu uitgerold

Stickers kunnen al worden gemaakt in de webversie van WhatsApp. De iOS-versie wordt nu geleidelijk uitgerold. Heb je nog een oudere versie van WhatsApp, dan kun je bestaande stickers bewerken, maar geen nieuwe maken, aldus WhatsApp.

