WhatsApp-stickers maken: dat doe je binnenkort in de app

Wanneer je WhatsApp-stickers wil maken, heb je altijd een andere app of programma nodig. Waarschijnlijk is dat binnenkort niet meer nodig, want dan wordt het mogelijk om de stickers in WhatsApp zelf te maken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-stickers maken in app

Je kan al lang stickers naar je vrienden sturen in WhatsApp, maar om ze te maken moest je altijd een ander programma op je iPhone gebruiken. Dat ging redelijk makkelijk, maar je was altijd wel met meerdere apps in de weer. Had je de stickers eenmaal gemaakt? Dan moest je ze exporteren in een stickerpack en naar WhatsApp sturen, voordat je ze kan gebruiken.

Lees ook: stickers maken voor WhatsApp, dat doe je met Sticker Maker

Daar lijkt binnenkort verandering in te gaan komen. Want momenteel zit in de bètaversie van WhatsApp Desktop een functie om stickers te maken. Voor het fabriceren van de stickers kan je eigen foto’s gebruiken, die je meteen in WhatsApp Desktop kan bewerken. Vervolgens kan je nog tekst, emoji en tekeningen toevoegen.

WhatsApp-stickers: in de bèta van WhatsApp Desktop

De functie is op dit moment alleen beschikbaar in de bèta van WhatsApp Desktop. Wanneer de functie naar de uiteindelijke versie komt is nog niet bekend. Of het maken van stickers in de app ook naar WhatsApp voor de iPhone komt, blijft nog even gissen. Toch zou het erg vreemd zijn om deze functie uiteindelijk niet naar de mobiele telefoon te tillen.

Beschikbare WhatsApp-stickers in de app

WhatsApp heeft ook een behoorlijk aantal stickers ingebouwd die je gratis mag downloaden en gebruiken. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een sticker van: memes, kattenplaatjes, hondenkiekjes en personages uit bekende tv-series. In ons artikel WhatsApp stickers: zo werkt het en zo download je nieuwe stickers lees je hier meer over. Is dat niet genoeg, dan zijn in de App Store op je iPhone nog volop stickerpacks voor WhatsApp te vinden.

Meer WhatsApp-tips

Zelf stickers maken in WhatsApp duurt dus nog even, maar wil je weten wat je nog meer met de app kan doen? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips. Wist je dat WhatsApp een hoop onbekende functies heeft? Zo kan je WhatsApp bijvoorbeeld beveiligen met Face ID of Touch ID, zodat je berichten privé blijven.