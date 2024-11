WhatsApp zit vol leuke (zelfgemaakte) stickers. Maar stuur niet zomaar stickers van WhatsApp door naar je vrienden, want je kunt een boete krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stuur niet zomaar WhatsApp-stickers door: je riskeert een boete

Volgens advocaat Yaşar Bayram mag je niet zomaar elke WhatsApp-sticker die je krijgt zomaar doorsturen. In een interview met Radar geeft hij meer duidelijkheid.

Hij zegt dat op een sticker waarop iemand herkenbaar is, het portretrecht van toepassing is. Dit betekent dat de geportretteerde zich hierop kan beroepen als hij een redelijk privacybelang heeft. Dit belang moet dan wel worden afgewogen tegen de vrijheid van meningsuiting van de persoon die de sticker heeft gemaakt.

WhatsApp-stickers en het belang van privacy

Maar wanneer kun je je dan beroepen op je privacy? Bij een normale, neutrale foto zal het privacybelang niet zo zwaar wegen. Hierdoor zal het recht op openbaarmaking vaker voorgaan. Maar volgens de advocaat zal het privacybelang zwaarder wegen als de sticker schade kan toebrengen aan je reputatie.

Dat is overigens niet het enige waar je rekening mee moet houden. Voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is ook de context en de privacy-impact belangrijk. Dit geldt dan weer niet bij het gebruik van een portret voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een sticker die je deelt in je familiegroepje op WhatsApp.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het wordt anders als de sticker in meer groepen terecht komt of zelfs viraal gaat. Dan is er geen sprake meer van huishoudelijk gebruik en moet je rekening houden met de AVG. Een sticker met een portret moet dan een gerechtvaardigd belang hebben of toestemming hebben om te mogen gebruiken.

Kun je een boete krijgen voor het delen van WhatsApp-stickers?

In theorie zou je dus een boete kunnen krijgen door het delen van een nogal onflatteuze sticker van je beste vriend. Maar Bayram zegt dat in de praktijk de kans op een boete erg klein is. Het moet dan echt om een grote en ernstige schending van de privacy gaan.

Meer over WhatsApp