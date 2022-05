Laatste poging? WhatsApp dringt Status nog een keer aan je op

WhatsApp geeft Status, een alternatief voor Instagram Stories, in de toekomst weer rondom de profielfoto’s, in plaats van op een eigen tabblad. Hiermee lijkt het dat Facebook (Meta) de strijd nog niet heeft opgegeven.

Status in WhatsApp te zien in berichtenlijst

Enkele jaren geleden bracht WhatsApp een nieuwe functie uit. We konden toen met deze Snapchat (of Instagram Stories)-achtige functie in deze populaire berichten-app, foto’s, video’s en gif’s versturen (of eerder: als ‘status’ instellen). Deze zijn na 24 uur automatisch weer verwijderd. Alleen, heb jij dit al veel gebruikt? Of heb je de al andere statussen van contacten gezien? Nee. Wij ook niet.

Daarom probeert WhatsApp de Status-functie meer te laten opvallen. Volgens betrouwbare bron WABetaInfo is de Status direct te zien binnen de contactenlijst of wanneer je zoekt naar berichten. Eerder was hier op de iPhone een apart tabblad voor.

Status: zo gaat het in zijn werk

Als de gebruiker op de profielfoto (mét Status) tikt, verschijnt de statusupdate. Als je tikt op de tekst, ga je naar de chat. Het is de hoop voor WhatsApp dat op deze manier meer mensen de statusupdates gaan bekijken.

Op dit moment is deze nieuwe weergave van Status volgens de bron enkel in ontwikkeling voor WhatsApp Desktop. We verwachten dat het binnenkort beschikbaar zal zijn voor iOS- en Android-gebruikers. Ga jij het gebruiken? Of heb je al genoeg aan Instagram Stories, Reels, Snapchat en TikTok?

WhatsApp rolt veel nieuwe functies uit

WhatsApp is de laatste tijd bezig om de achterstand die het heeft opgelopen omtrent nieuwe functies op andere berichten-apps, zoals Signal en Telegram, in te halen. Zo zie je na deze grote update onder andere Communities en’ Snelle reacties’. Eerstgenoemde is een soort van paraplu voor groepsapps. Hiermee kan je binnen je club snel belangrijke berichten versturen naar al je aangesloten groepsapps. ‘Snelle reacties’ zijn reacties met emoji’s op berichten.

We zijn het meest enthousiast over het versturen van grotere foto’s in WhatsApp. Eerst was het enkel mogelijk om bestanden via de app te versturen met een maximale grootte van 100 MB. Dit resulteerde in een verlies van kwaliteit van de foto’s. Binnenkort is dit verleden tijd.

