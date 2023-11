WhatsApp werkt aan functie tegen stalkers – dit moet je weten

Binnenkort komt er een nieuwe functie voor WhatsApp die je meer privacy geeft en helpt te beschermen tegen stalkers. WhatsApp noemt dit ‘Alternate profile’.

WhatsApp werkt aan functie tegen stalkers

Het regent de laatste tijd nieuwe functies bij WhatsApp. Zo zagen we al zelfvernietigende audioberichten, twee WhatsApp-accounts op één iPhone, foto’s in HD-kwaliteit versturen en scherm delen tijdens een videogesprek.

En het einde is nog niet in zicht, want WhatsApp werkt momenteel aan een handige functie tegen stalkers. Deze nieuwe functie heet ‘Alternate profile’ en maakt het mogelijk om in te stellen dat vreemden een andere naam en profielfoto zien dan je contactpersonen.

WhatsApp Alternate profile

Momenteel is het zo dat wanneer je de zichtbaarheid van je naam en profielfoto in WhatsApp beperkt, vreemden en stalkers helemaal niets kunnen zien. Maar met de nieuwe Alternate profile-functie wordt het mogelijk om iets anders te laten zien. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om vreemden alleen een voornaam te laten zien in combinatie met een andere foto.

Dit is de Android-versie. Hoe de functie er op je iPhone uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

De informatie van deze anti-stalkers functie voor WhatsApp komt van de website WABetaInfo. De functie zal overigens op twee plekken verschijnen: bij het instellen van het profiel en bij het beperken van de zichtbaarheid van de profielfoto. Het is vooralsnog niet duidelijk wanneer de nieuwe functie voor iedereen beschikbaar komt.

Waar blijft WhatsApp voor de iPad?

De bèta-versie van WhatsApp voor iPad is al eventjes via TestFlight beschikbaar. TestFlight is een dienst van Apple waarmee ontwikkelaars bèta-versies kunnen uitdelen voor testdoeleinden.

Dat een bèta-versie beschikbaar is, duidt erop dat de release niet meer al te lang op zich laat wachten. Al naargelang hoe stabiel en probleemloos de bèta draait, zou het kunnen dat we tegen het eind van het jaar al een definitieve release zien.

