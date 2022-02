WhatsApp werkt eindelijk handige spraakfuncties bij

WhatsApp heeft op het gebied van spraak grote stappen gezet. De app gaat spraakberichten breder ondersteunen en wil oproepen voorzien van een mooi nieuw jasje. Lees in dit artikel wat je kan verwachten van de updates en van welke nieuwe functies je nu al kan genieten.

WhatsApp maakt meters met spraakfunctionaliteit

Betrouwbare bron WABetainfo meldt dat er een aantal nieuwe updates op het gebied van audio en spraakberichten verschijnen. Bèta testers kunnen met versie 22.5.0.70 een nieuwe interface van de spraakoproepen uitproberen. WhatsApp zorgt met versie 22.4.75 dat je spraakberichten in andere chats kan beluisteren, in plaats van dat deze automatisch uitschakelen.

Spraakberichten luister in andere chats

Het heeft WhatsApp-gebruikers in twee kampen verdeeld. De een vindt het super handig, die spraakberichten in de app, de ander heeft er louter last van. De eerste groep meent dat het tijd scheelt om de spraakmemo te versturen, de ander levert juist tijd in om deze memo’s te beluisteren. Deze splitsing lijkt echter nu een beetje verholpen. Je kan nu een spraakbericht afspelen terwijl je andere chats opent.

Met deze nieuwe functie, die met de nieuwste WhatsApp-update beschikbaar is, kan je dus naar het spraakbericht van je baas luisteren én tegelijkertijd je partner een boodschappenlijstje appen.

Nieuwe WhatsApp-interface voor spraakoproepen

In een bèta-versie van WhatsApp is flink gesleuteld aan een ander spraak-onderdeel volgens WABetainfo. Zo zie je in de onderstaande screenshot voorbeelden van het nieuwe uiterlijk van de interface van (groeps)belletjes. Je kan onder andere je eigen wallpaper aan een spraakoproep in WhatsApp toevoegen.

Ook integreerde de berichtenapp speciale bewegende icoontjes (waveforms) aan een groepsgesprek. Hiermee zie je met één oogopslag wie er aan het praten is. Deze icoontjes zag je eerder al bij de spraakberichten. Met het nieuwe design wil WhatsApp ook duidelijker maken dat de gesprekken end-to-end versleuteld zijn. WhatsApp verzekert je dat niemand stiekem meeluistert door deze beveiligde encryptie.

Overige nieuwe functies in WhatsApp

het populaire WhatsApp blijft maar updates uitrollen om hun gebruikers het zo makkelijk mogelijk te maken. Zo kwamen ze onlangs al met een functie waarbij je je eigen spraakbericht kan pauzeren én zelfs kan terugluisteren voordat hij verzonden is. Ook heeft WhatsApp sinds kort profielfoto’s toegevoegd aan de notificaties op je toegangsscherm en ondersteunt het iOS 15’s Focus.

Wist je dat WhatsApp niet de enige (en niet eens de beste) berichtenapp is? Wij hebben een vergelijking geschreven tussen Signal en WhatsApp. In dat artikel kom je erachter waarom andere berichtenapps misschien wel beter zijn voor jou en je vrienden.