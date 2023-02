Handig: WhatsApp zet spraakberichten straks om in tekst

Spraakberichten in WhatsApp: niet iedereen ontvangt ze graag. Straks wordt dat beter, want de populaire berichtendienst komt met een functie die audioberichten omzet in tekst!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spraakberichten naar getypte tekst omzetten in WhatsApp

Dit blijkt uit een bètaversie van WhatsApp, ontdekt door WABetaInfo. Daarin is een transcriptiefunctie voor audioberichten. Hiermee detecteert WhatsApp wat er in het bericht gezegd is en wordt de audio omgezet in getypte tekst.

Zo hoef je niet langer te luisteren naar lange en soms moeilijk verstaanbare spraakberichten, maar kun je ze meteen lezen in de vorm van tekst. Het is ook een uitkomst voor als je niet in de gelegenheid bent om een spraakbericht af te spelen. Door het spraakbericht te vertalen naar tekst weet je meteen of het iets dringends is, of dat een appje wel kan wachten.

Alle transcripten worden lokaal op het apparaat verwerkt, wat goed is voor de privacy. Het is nog niet bekend wanneer Apple de ‘spraakberichten naar tekst’-functie voor iedereen beschikbaar stelt. Ook is het nog onduidelijk of de Nederlandse taal dan gelijk wordt ondersteund.

Bij Telegram – WhatsApp’s grootste concurrent – is het al mogelijk om spraakberichten om te zetten in tekst. Al heb je daar wel Telegram Premium voor nodig: dit kost 5,50 euro per maand. Bij WhatsApp zal het uitschrijven van spraakberichten gratis worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe WhatsApp-functies

Het is niet de enige functie waar de berichtendienst mee komt. WhatsApp werkt momenteel aan 5 features. De functie ‘Status’ krijgt veel aandacht. Nieuw is bijvoorbeeld dat je een spraakbericht als Status kunt toevoegen en het wordt mogelijk om met een emoji te reageren op een Status.

WhatsApp heeft overigens veel (verborgen) functies die de app nog beter maken. Wil je ze kennen? Check het artikel 5 tips voor WhatsApp: zo los je de grootste irritaties op.