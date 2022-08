WhatsApp blokkeert straks je screenshots (en komt met meer functies)

Met de WhatsApp-functie ‘eenmalige weergave’ verdwijnt een foto nadat de ontvanger hem heeft geopend. Toch zijn je foto’s niet helemaal veilig, want iemand kan het plaatje opslaan door er een screenshot van te maken. Een nieuwe functie in WhatsApp moet dit tegengaan.

WhatsApp: screenshots blokkeren tijdens eenmalige weergave

De populaire berichtendienst WhatsApp komt met drie grote privacy-functies, zo kondigt Mark Zuckenberg via Facebook aan. De eerste is dus het voorkomen van screenshots tijdens foto’s die via ‘eenmalige weergave’ worden verzonden. Op deze manier zijn je gevoelige kiekjes iets veiliger.

Iets, want iemand kan je pikante foto uiteraard alsnog vastleggen door een tweede smartphone of camera te gebruiken. Het is dus belangrijk om voorzichtig te blijven met het gebruik van deze functie. Voor de ontvanger blijft het mogelijk om de foto vast te leggen, al maakt WhatsApp het iets moeilijker.

WhatsApp-groep stilletjes verlaten

Nu is het nog zo dat iedereen in de chat op de hoogte wordt gebracht wanneer je de groep verlaat. Dit verandert: alleen groepsbeheerders zien straks nog een melding met dat je bent vertrokken. Voor de andere leden in de groep is dit niet meteen zichtbaar.

Daarmee maakt WhatsApp de drempel lager om een groep te verlaten. De functie komt er binnenkort, dus wacht nog even met het verlaten van de groep van je schoonfamilie of buurtapp.

Niet zichtbaar dat je online bent

Wat straks ook stilletjes kan, is online zijn op WhatsApp. Nu is het voor iedereen te zien als je online bent, maar met een nieuwe optie is het binnenkort te voorkomen.

In de instellingen van WhatsApp is in te stellen dat iedereen mag zien dat je online bent, niemand, je contactpersonen of specifieke contacten.

