‘Facebook schrapt plannen voor reclames in WhatsApp’

Toen Facebook het plan onthulde om reclames aan WhatsApp toe te voegen, kon het bedrijf op heel wat kritiek rekenen. Een artikel stelt dat deze plannen nu van de baan zijn, op een uitzondering na.



‘Facebook schrapt plannen voor WhatsApp-reclames’

The Wall Street Journal schrijft dat Facebook het team dat verantwoordelijk was voor reclames in WhatsApp, inmiddels geschrapt is. Het werk dat al gedaan was is ook al uit de code van de WhatsApp-app gehaald, wat goed laat zien hoe definitief deze beslissing van Facebook lijkt te zijn.

De enige optie die Facebook nog openhoudt, is om reclames ooit aan de Status-functie van WhatsApp toe te voegen. Deze advertenties zouden net zo werken als bij Instagram Stories, waarbij verhalen van je contacten worden afgewisseld met een reclame.

Zelfs dit plan zou volgens het artikel ‘in de ijskast staan’, wat doet vermoeden dat we hier de komende tijd ook niks van gaan zien. De beslissing van Facebook is opmerkelijk, omdat het bedrijf al sinds de overname van WhatsApp op zoek is naar een manier om geld te verdienen met de app. Destijds betaalde je nog een jaarlijks bedrag om WhatsApp te kunnen gebruiken, maar Facebook besloot de app na de overname direct volledig gratis te maken.

Hoe nu verder met WhatsApp?

Het plan om reclames toe te voegen zorgde voor zoveel interne onenigheid dat de oorspronkelijke WhatsApp-oprichters Jan Koum en Brian Acton ontslag namen.

Facebook zou zijn focus nu verlegd hebben om WhatsApp verder uit te bouwen als een communicatieplatform voor bedrijven. Hierdoor zouden bedrijven met hun klanten kunnen communiceren en zo de interactie verbeteren.

