WhatsApp profielen krijgen een belangrijke update – zo ziet dat eruit

WhatsApp werkt aan een grote verandering voor je profiel in de berichtendienst. Benieuwd naar de nieuwe functie? Zo ziet dat eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp profielen

Er komt weer een update voor WhatsApp aan! De berichtendienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarin meer functies en belangrijke verbeteringen worden geïntroduceerd. Uit een nieuwe testversie voor WhatsApp blijkt dat profielen binnenkort gaan veranderen. Iedere gebruiker van WhatsApp heeft een eigen profiel, waar je naam, telefoonnummer en eventuele links naar websites aan zijn gekoppeld.

Iedere gebruiker heeft daarnaast de mogelijkheid om een profielfoto toe te voegen in WhatsApp. Daar komt in de nieuwe versie van WhatsApp nog een optie bij, want je kunt straks ook een achtergrondfoto instellen bij je profiel. Deze afbeelding verschijnt achter je profielfoto als iemand je contactgegevens bekijkt in WhatsApp. Je bepaalt zelf welke foto dit is, zo kun je kiezen voor een afbeelding uit je fotobibliotheek of een plaatje van internet halen.

Zo werken achtergrondfoto’s

Het is niet voor het eerst dat WhatsApp achtergrondfoto’s toevoegt aan de berichtendienst. De functie is al beschikbaar in WhatsApp Business, waar bedrijven achtergrondafbeeldingen kunnen instellen bij zakelijke profielen. In de nieuwe testversie van WhatsApp is deze optie niet meer beperkt tot zakelijke account, maar kunnen alle gebruikers een achtergrondfoto toevoegen aan hun profiel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het instellen van achtergrondfoto’s werkt op dezelfde manier als het aanpassen van je huidige profielfoto. Gebruikers gaan in WhatsApp naar hun profiel en tikken op de profielfoto. Daar kun je binnenkort niet alleen je profielfoto instellen, maar ook een achtergrondfoto toevoegen. Zo krijg je meer mogelijkheden bij het personaliseren van je profiel in de berichtendienst. In het verleden zagen we een soortgelijke optie bij onder andere Facebook, waar je eveneens een profiel- en achtergrondfoto kunt selecteren.

Meer over WhatsApp

Je profiel in WhatsApp krijgt er binnenkort dus een handige functie bij. De berichtendienst werkt op de achtergrond aan nog een belangrijke verandering, want WhatsApp gaat werken met gebruikersnamen. Nu moet je nog een telefoonnummer aan je account koppelen om de berichtendienst te gebruiken. Daar komt straks verandering in, je kunt dan ook alleen een gebruikersnaam aan je profiel toevoegen.

Het is nog niet bekend wanneer de achtergrondfoto’s beschikbaar komen in WhatsApp. De nieuwe functie is nu toegevoegd aan de testversie voor iOS, doorgaans duurt het een aantal weken tot maanden voordat WhatsApp features uitrolt voor alle gebruikers. Wil je niks missen van de verbeteringen voor WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!