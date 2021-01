Hoe zit het met de privacy van WhatsApp? Welke gegevens slaat de app eigenlijk op? En is Signal wel echt zo privacybewust als wordt gezegd? In dit artikel analyseren we het privacybeleid van de populairste chat-apps van het moment: WhatsApp, Signal en Telegram.

Privacy van WhatsApp, Signal en Telegram

We delen immers lief en leed via deze applicaties. In potentie zijn chat-apps dan ook een vrijwel onuitputtelijke bron van persoonlijke informatie, en dat is interessant in tijden waarin data het ‘nieuwe goud’ wordt genoemd.

De basis van onderstaande analyse zijn privacylabels, de door Apple geïntroduceerde ‘gezondheidskaartjes’ die laten zien hoe apps in de App Store met jouw privacy omspringen. App-makers moeten hierin precies aangeven of jouw data verzameld wordt, en waarvoor. Op basis hiervan kun je onderstaande ‘privacyranglijst’ maken.

1. Signal en privacy

Signal profiteert volop van de onstuimige situatie rondom WhatsApp. De privacybewuste chat-app beleeft gouden tijden omdat veel mensen momenteel de overstap maken. Dat is geen gekke keuze als je naar privacy kijkt. Signal heeft namelijk slechts één ding van je nodig: een telefoonnummer.

Deze wordt gebruikt om je profiel aan te maken. Dat gezegd hebbende, je telefoonnummer wordt niet gekoppeld aan je identiteit. Met andere woorden: Signal gebruikt je telefoonnummer niet om een gebruikersprofiel aan te maken en hier vervolgens via advertenties aan te verdienen. In tegendeel zelfs. De app ‘verdient’ namelijk aan donaties.

Dit zorgt ervoor dat Signal een erg privacybewuste chat-app is. Perfect is ‘ie echter niet. Je moet immers nog steeds een telefoonnummer opgeven om de app te gebruiken. Afgezien daarvan doet de app weinig verkeerd op privacygebied.

Signal versleutelt chats namelijk, de broncode is openbaar en dus voor iedereen te controleren en je kunt de app afschermen met een wachtwoord. Ook tof: je kunt berichten vrijwel direct na aankomst automatisch laten verdwijnen.

2. Telegram en privacy

Telegram is ook een privacybewuste chat-app, maar verzamelt wel meer gegevens dan Signal. Bij de van oorsprong Russische WhatsApp-vervanger worden de gegevens namelijk wel aan jouw identiteit gekoppeld. Bovendien wil Telegram meer over jou te weten komen dan Signal.

De chat-app verzamelt namelijk niet alleen je naam en telefoonnummer, maar ook je contactenlijst. Deze zogeheten ‘metadata’ (vergelijkbaar met een logboek) komt vervolgens op de servers van Telegram terecht. De chat-app ziet dus niet wat er in jouw berichten staat, maar wel dat je contact hebt met anderen en hoe laat dit gebeurt.

Ook is het jammer dat Telegram berichten niet standaard versleutelt. Deze optie moet je namelijk zelf aanzetten. Doe je dit niet, dan kan de inhoud van chats (in theorie) onderschept worden door anderen. Verder heeft Telegram in het verleden regelmatig op een negatieve manier de pers gehaald vanwege hun encryptieprotocol. Deze kon namelijk gekraakt worden.

3. WhatsApp en privacy

WhatsApp is veruit de populairste chat-app van ons land, maar heeft op privacygebied nog genoeg te leren. Er staan namelijk ruim twintig kopjes onder het privacylabel in de App Store. WhatsApp houdt onder meer je locatie bij, weet hoe je de app gebruikt en krijgt inzicht in je contactenlijst. Deze gegevens worden bovendien gekoppeld aan jouw persoonlijke identiteit.

Naar eigen zeggen doet de app dit voor ‘reclamedoeleinden’ en om de app te verbeteren. Verder verzamelt WhatsApp ook je telefoonnummer, aankoopgeschiedenis (als je via de app winkelt), eventuele betaalgegevens, e-mailadres en informatie over je smartphone.

Dit alles zorgt ervoor dat WhatsApp volgens velen een fijn product is om te gebruiken, maar voor je privacy is het Facebook-dochterbedrijf allesbehalve ideaal. WhatsApp heeft zijn controversiële nieuwe gebruikersvoorwaarden overigens uitgesteld nadat er ophef ontstond. De app ging gegevens van niet-Europese gebruikers namelijk delen met Facebook.

Alternatieven voor WhatsApp

De populairste alternatieven voor WhatsApp zijn hierboven besproken: Signal en Telegram. Beide apps profiteren duidelijk van de rumoerige situatie waarin WhatsApp zich bevindt, maar het zijn zeker niet de enige vervangers. Ook apps als Surespot, Threema en iMessage (van Apple) zijn uitstekende en meer privacybewuste manieren om contact te onderhouden met familie en vrienden.