WhatsApp Plus komt binnenkort – voor deze 5 functies ga je betalen

Er komt een betaald abonnement voor WhatsApp! Deze vijf functies verdwijnen met WhatsApp Plus achter een betaalmuur.

WhatsApp Plus

WhatsApp wordt binnenkort uitgebreid met een betaald abonnement! In de software achter de berichtendienst zijn de eerste verwijzingen naar WhatsApp Plus gevonden. Dit wordt de betaalde dienst van WhatsApp, waarmee gebruikers tegen betaling toegang krijgen tot een reeks handige functies. Ben je benieuwd voor welke onderdelen je straks gaat betalen? Deze functies komen naar WhatsApp Plus!

1. Symbool van WhatsApp wijzigen

Alle applicaties op je iPhone hebben een icoon, dat op het beginscherm en in de lijst met alle apps verschijnt. Het symbool van WhatsApp ziet er al jaren hetzelfde uit, maar daar komt bij het betaalde abonnement verandering in. Eén van de functies in WhatsApp Plus is het wijzigen van het icoon op het beginscherm. Je bepaalt zo zelf op welke manier WhatsApp wordt getoond op je iPhone. Dit zijn de opties:

2. Thema’s

WhatsApp heeft niet alleen al jaren hetzelfde symbool, ook de kleuren in de berichtendienst zijn onveranderd. Je ziet groen op vrijwel alle plekken terug in WhatsApp, zo zijn meldingen en buttons standaard groen. Ben je uitgekeken op die kleur? Dan biedt WhatsApp Plus de oplossing, want één van de nieuwe functies is het aanpassen van de themakleur. Voor betalende gebruikers is groen straks dus niet meer de standaardkleur van WhatsApp.

3. Ringtones

Wissel je regelmatig van beltoon op je iPhone? In dat geval biedt WhatsApp Plus een interessante nieuwe functie, want betalende gebruikers krijgen toegang tot een collectie exclusieve ringtones. Het is nu al mogelijk om het geluid van meldingen aan te passen in WhatsApp, maar daar komen met het abonnement nog veel meer opties bij. Met deze exclusieve ringtones kun je de notificaties eenvoudiger herkennen, zodat je direct weet om wat voor melding het gaat.

4. Gesprekken vastzetten

In WhatsApp hebben gebruikers nu al de mogelijkheid om gesprekken vast te zetten. Deze vastgepinde gesprekken verschijnen automatisch bovenaan de lijst met alle chats. Je kunt op dit moment maximaal drie gesprekken vastzetten. Met WhatsApp Plus wordt dit maximum uitgebreid, want je kunt dan maar liefst twintig gesprekken vastpinnen. Op die manier bepaal je zelf de volgorde van alle chats in WhatsApp.

5. Stickers

Naast de nieuwe ringtones introduceert WhatsApp Plus ook meer stickers voor betalende gebruikers. Je kunt nu al collecties met stickers toevoegen aan WhatsApp, daar voegt de berichtendienst binnenkort meer verzamelingen aan toe. Die collecties zijn dan niet beschikbaar voor alle gebruikers, maar worden onderdeel van WhatsApp Plus. Het is nog niet bekend om welke stickers het gaat, die worden op een later moment aangekondigd.

Meer over WhatsApp

Met WhatsApp Plus komen er grote veranderingen naar de berichtendienst. Heb je geen interesse in de extra functies van WhatsApp Plus? Je kunt WhatsApp dan ook zonder kosten blijven gebruiken, want het betaalde abonnement wordt optioneel. Voor gebruikers verandert er dus weinig, het wordt straks je eigen keuze of je een abonnement op WhatsApp Plus neemt of de gratis versie van WhatsApp gebruikt.

Het is nog onbekend wanneer WhatsApp Plus wordt uitgerold voor alle gebruikers. De software achter het abonnement wordt nu getest, waardoor de kans groot is dat we niet lang meer hoeven te wachten op de nieuwe dienst van WhatsApp. Het abonnement komt beschikbaar bij de Android- en de iOS-versie van WhatsApp. Hoeveel je gaat betalen voor WhatsApp Plus is eveneens nog onduidelijk. Wil je geen enkele functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!