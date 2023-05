Chats van WhatsApp overzetten naar een iPhone zonder iCloud – zo doe je dat

De populaire chatdienst krijgt weer een nieuwe functie. In WhatsApp kun je straks zonder iCloud je gesprekken overzetten naar een andere iPhone.

WhatsApp overzetten naar een andere iPhone

Uit een nieuwe testversie van WhatsApp is gebleken dat het overzetten van chats naar een andere iPhone straks een stuk makkelijker wordt. Nu ben je bij het overzetten van alle WhatsApp-gesprekken nog afhankelijk van een reservekopie in iCloud. In de nieuwe versie van WhatsApp krijg je er een optie bij.

Door een QR-code te scannen in WhatsApp kun je straks al je chat-gesprekken overzetten. Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van iCloud voor het kopiëren van je gegevens. Zo’n reservekopie neemt vaak behoorlijk wat ruimte in beslag, waardoor het gratis iCloud-abonnement met maar 5GB aan opslagruimte snel niet genoeg is.

Zonder iCloud chats verplaatsen naar een iPhone

Om de nieuwe QR-functie te gebruiken moet WhatsApp geïnstalleerd zijn op beide iPhones. Je hoeft vervolgens alleen je nummer in te voeren bij WhatsApp op je nieuwe telefoon. Daarna krijg je vanzelf de optie om een QR-code van een andere iPhone te scannen.

Voor het overzetten van al je WhatsApp-gesprekken ben je straks dus niet meer afhankelijk van iCloud of een internetverbinding. Het blijft overigens wel verstandig om een reservekopie te maken van WhatsApp in iCloud, zeker als je de ruimte hebt. Zo weet je zeker dat je gesprekken niet verloren gaan als je iPhone stuk gaat of gestolen wordt. Lees hier hoe je automatisch backups van WhatsApp maakt.

Meer nieuwe functies komen naar WhatsApp

Het overzetten van WhatsApp zonder iCloud komt binnenkort al naar je iPhone. De komende paar dagen wordt de functie getest onder een groep gebruikers. Volgens WhatsApp is de update dan binnen een paar weken voor iedereen beschikbaar. Maar misschien hoor je al bij die eerste groep!

