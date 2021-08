WhatsApp overzetten wordt makkelijker tussen iPhone en Android

Het is straks mogelijk om je WhatsApp-chats over te zetten van iPhone naar Android, zodat overstappen makkelijker wordt. Wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is, is nog onbekend.

Whatsapp-gegevens overzetten

De nieuwe functie werd tijdens Samsung’s Galaxy Unpacked-evenement aangekondigd.

Met de functie is het straks mogelijk om berichten, foto’s en audioberichten mee te nemen naar je nieuwe toestel. Helaas kan dit vooralsnog alleen van iPhone naar Android, en niet andersom.

De functie is aanvankelijk alleen beschikbaar op een Samsung Galaxy-toestel met Android 10 of nieuwer. Het eenvoudig overzetten van je WhatsApp-gegevens naar een ander platform is al langer een doorn in het oog van veel gebruikers.

Overzetten met een kabel

Het is wel opvallend dat je de iPhone en het Android-toestel moet koppelen met een lightning naar usb-c-kabeltje. Daarnaast moet je de Samsung Smart Switch-app gebruiken om de gegevens over te zetten.

WhatsApp heeft aangegeven dat ook andere Samsung-apparaten de functie krijgen. Wanneer dit gebeurt, is niet duidelijk.

En wanneer je op deze manier je WhatsApp-chatgeschiedenis kunt overzetten van Android naar iPhone? Dat is eveneens nog één groot vraagteken.

Chatgeschiedenis overzetten: het kan makkelijker

Bij Telegram (een alternatief voor WhatsApp) is het al lang mogelijk om je berichten en foto’s mee te nemen naar je nieuwe telefoon. Het overzetten van je gegevens kan zonder problemen naar elk platform.

Dit komt omdat Telegram hun eigen cloudopslag gebruikt. Het is zelfs mogelijk om vanuit WhatsApp je berichten te exporteren naar Telegram. Whatsapp heeft deze functie niet, omdat ze Google Drive gebruiken als opslag.

Op iOS maakt WhatsApp gebruik van iCloud. Met iCloud is het makkelijk om je gegevens mee te nemen naar een nieuwe iPhone. Wil je echter overstappen naar Android en je gegevens meenemen, dan was het altijd een stuk lastiger. Hopelijk komt daar nu (een beetje) verandering in.

