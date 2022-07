WhatsApp overzetten van Android naar iPhone: nu voor iedereen

Ben je van plan om over te stappen van een Android-toestel naar een iPhone en gebruik je veel WhatsApp? Dan hebben we goed nieuws. Het overzetten van je WhatsApp-gegevens van Android naar iPhone is nu voor iedereen écht makkelijk.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp overzetten: van Android naar iPhone

Na jaren van testen is het nu zover: WhatsApp kan nu al je gegevens en chats overzetten van Android naar je iPhone. De functie komt nu beschikbaar voor alle gebruikers.

Het is wel jammer je nog steeds de Android-app Stap over naar iOS (gemaakt door Apple) moet gebruiken. Het zou mooier zijn geweest als je de overdracht kon regelen vanuit de WhatsApp-instellingen.

WhatsApp exporteren: overstappen met Stap over op iOS

Wanneer je de overstap-app hebt geïnstalleerd op je Android-toestel kun je aan de slag. Je moet hiervoor minstens Android OS Lollipop SDK 21, of Android 5 geïnstalleerd hebben op je Android-telefoon. Je iPhone heeft iOS 15.5 of hoger nodig.

WhatsApp overzetten van Android naar iPhone Open de ‘Stap over op iOS’-app op je Android-toestel en volg de instructies; Neem de code van je iPhone over op je Android-toestel, tik op ‘Doorgaan’ en volg de instructies; Kies voor ‘WhatsApp’ in het scherm ‘Gegevensoverdracht’, tik op ‘Starten’ en wacht tot je Android-toestel klaar is; Tik op ‘Volgende’ en ‘Doorgaan’ om je gegevens over te zetten; Installeer de nieuwste versie van WhatsApp uit de App Store; Open WhatsApp en log in met hetzelfde telefoonnummer dat je op je oude apparaat hebt gebruikt; Tik op ‘Start’ als dat wordt gevraagd en wacht tot je toestel klaar is; Voltooi de activering op je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze WhatsApp-gegevens worden overgezet van Android naar iPhone …

Al je berichten in WhatsApp worden overgezet, ook je persoonlijke chats. Gegevens die je hebt overgezet, worden niet in de cloudopslag opgeslagen tot je op je iPhone een reservekopie in iCloud maakt. Ook nog belangrijk om te weten: de gegevens blijven op je Android-telefoon staan tenzij je WhatsApp verwijdert of je telefoon wist.

… en deze gegevens gaan niet mee met het overzetten

Er zijn wel een aantal zaken die WhatsApp niet kan overzetten. Zo zal je WhatsApp-belgeschiedenis niet worden overgezet van een Android-telefoon naar een iPhone. Daarnaast worden betalingsberichten van WhatsApp Pay (niet beschikbaar in Nederland) niet meegenomen.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!