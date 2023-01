WhatsApp werkt niet meer op deze oude iPhones

Heb je nog een oude iPhone en wil je WhatsApp blijven gebruiken? Dan wordt het nu toch echt tijd om over te stappen. De chatdienst is namelijk gestopt met de ondersteuning van een aantal oudere toestellen.

Op deze oude iPhones werkt WhatsApp niet meer

WhatsApp is gestopt met de ondersteuning van sommige oude iPhones. Dat komt omdat de chatdienst nu alleen nog op iOS 12 en hoger werkt. Dat betekent dat je op de iPhone 5 en de iPhone 5c WhatsApp niet meer kan gebruiken. Die zijn namelijk blijven steken op iOS 11.

De iPhone 5s heeft geluk, want die heeft nog iOS 12 als besturingssysteem. Dus daarop kun je nog steeds WhatsApp gebruiken. Dat betekent dat dit de oudste iPhone is waarop WhatsApp nog werkt.

Het is natuurlijk jammer dat de WhatsApp-ondersteuning voor oude iPhone-modellen stopt, maar dat heeft een goede reden. Voor WhatsApp wordt het natuurlijk behoorlijk lastig om voor elke iOS-versie de app te moeten updaten. Ook zullen niet alle functies werken op elke iOS-versie.

Te oude iPhone voor WhatsApp: tijd om te upgraden!

Gebruik je nog een iPhone 5 of een iPhone 5c? Dan is het nu toch echt tijd om over te stappen. Je hoeft natuurlijk niet meteen een gloednieuwe iPhone 14 te kopen, want die zijn vrij prijzig.

Maar wanneer je een goede en betaalbare iPhone zoekt, kun je de iPhone SE 2022 overwegen. Die heeft een vergelijkbaar uiterlijk als de iPhone 5(c) en heeft nog Touch ID. De iPhone SE 2022 heeft bovendien een gloednieuwe chip onder de motorkap. Dit is dezelfde chip als in de iPhone 13, waarmee je nog jaren WhatsApp (en andere apps) kunt blijven gebruiken.

