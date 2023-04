WhatsApp op twee telefoons gebruiken – het kan nu eindelijk

WhatsApp heeft een nieuwe functie toegevoegd, waarmee je eindelijk hetzelfde WhatsApp-account op twee (of zelfs meer) telefoons kan gebruiken. Zo doe je dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp op twee of meer telefoons gebruiken

Gebruik jij voor je werk een andere telefoon dan voor privé? En gebruik je WhatsApp regelmatig? Dan is er goed nieuws, want het wordt eindelijk mogelijk om hetzelfde WhatsApp-account op twee telefoons tegelijkertijd te gebruiken. Nu kan je met je telefoonnummer nog inloggen op slechts één telefoon. Als je WhatsApp vervolgens op een andere telefoon gebruikt, wordt je op de andere telefoon uitgelogd.

Lees ook: Zien: WhatsApp vervangt alle huidige emoji’s voor nieuwe animaties

Voorheen was het wél al mogelijk om WhatsApp op meerdere devices tegelijk te gebruiken met WhatsApp Web. Je koppelt dan je iPhone aan bijvoorbeeld je Mac met een QR-code, zodat je via je laptop appjes kan verzenden. Met de nieuwe update kan je WhatsApp dus eindelijk downloaden op meerdere telefoons, zonder telkens een QR-code te scannen of uitgelogd te worden op een van de devices.

Nieuwe functie werkt eveneens met QR-code

De nieuwe update moet het voor bedrijven bovendien makkelijker maken om het bedrijfsaccount op WhatsApp bij te houden. Dit account is met de nieuwe functie eveneens toe te voegen aan meerdere telefoons. Zo kunnen meer werknemers het contact met klanten onderhouden. Een WhatsApp-account kan in totaal toegevoegd worden aan vier verschillende telefoons. Zowel de verzonden als de ontvangen berichten zijn dan op alle ingelogde devices te zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het toevoegen van een tweede telefoon aan een WhatsApp-account gebeurt door het scannen van een QR-code, net als nu bij WhatsApp Web het geval is. Je scant de code dan eenmalig op de andere telefoon en je kan vervolgens het WhatsApp-account blijven gebruiken zonder opnieuw in te loggen. Pas als het toestel met het oorspronkelijke WhatsApp-nummer langere tijd inactief is, worden ook de overige telefoons uitgelogd.

Meer nieuwe functies komen naar WhatsApp

De nieuwe functie wordt vandaag wereldwijd uitgebracht, dus het duurt niet lang meer voordat je een WhatsApp-account aan meerdere telefoons toe kan voegen. De update is alleen nog niet in één keer voor iedereen beschikbaar, waardoor je mogelijk nog even moet wachten op de nieuwe functie. Volgens WhatsApp is de update binnen een paar weken voor iedereen beschikbaar. Maar misschien hoor je dus al bij die eerste gelukkige groep.

Lees ook: Einde van spraakberichten? WhatsApp komt met videoberichten

Ben je enthousiast over de nieuwe functie en ben je benieuwd naar meer nieuws over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je jouw online status uitzet terwijl je op WhatsApp bent.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.