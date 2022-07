WhatsApp online status verbergen: het kan straks eindelijk

Wanneer je WhatsApp opent kan iedereen zien dat je online bent – en er is geen instelling om dit uit te zetten. Binnenkort is het vermoedelijk wél mogelijk om in WhatsApp je online status te verbergen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp online status verbergen

De blauwe vinkjes waren in WhatsApp al uit te zetten, net als de ‘Laatst gezien’-status. Maar één ding is voor iedereen altijd zichtbaar: je online status. Zelfs voor niet-contactpersonen.

Zoals ontdekt door WABetaInfo is het straks mogelijk om die online status te verbergen. Zoals je in het onderstaande screenshot ziet, vind je in de app een nieuwe instelling waarmee je aangeeft wie je online status mag zien. Je hebt twee opties: iedereen en ‘hetzelfde als laatst gezien’.

Kies je voor ‘hetzelfde als laatst gezien’ en heb je aangegeven dat niemand je ‘Laatst gezien’-status mag weten, dan is je online status ook voor iedereen verborgen. Heb je bij ‘Laatst gezien’ voor ‘Contacten’ gekozen, dan is je online status ook alleen voor je contactpersonen zichtbaar.

Het screenshot van WABetaInfo is gemaakt in een bèta (testversie) van WhatsApp. Dit betekent dat de berichtendienst de functie test, maar het is nog geen zekerheid dat WhatsApp de functie daadwerkelijk introduceert. Wel is het waarschijnlijk dat dit gaat gebeuren, al weten we nog niet precies wanneer.

Bericht bewerken

Het verbergen van de online status is niet de enige grote vernieuwing die in een recente WhatsApp-bèta is gespot. Eind mei ontdekte WABetaInfo dat WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om verzonden WhatsApp-berichten te bewerken. Nu is het alleen mogelijk om ze te verwijderen.

Het lijkt erop dat er geen bewerkingsgeschiedenis zichtbaar is, dus de ontvanger zal niet zien wat het oorspronkelijke bericht was. En ook hiervoor geldt: de functie is nog in ontwikkeling, en er is nog geen zekerheid dat we hem (snel) terugzien.

Welke functie mis jij in WhatsApp? Laat het hieronder weten in de reacties!