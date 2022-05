WhatsApp werkt straks niet meer op deze twee iPhones

WhatsApp zal dit najaar niet meer werken op iPhones met iOS 10 en iOS 11. Dit betekent dat de berichtendienst de ondersteuning van twee iPhones laat vallen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen WhatsApp-ondersteuning voor iPhone 5

Volgens de website WEBetaInfo waarschuwt WhatsApp iPhone-gebruikers met iOS 10 of iOS 11. Zij moeten hun iPhone upgraden om de populaire berichtendienst na 24 oktober te kunnen blijven gebruiken.

Er zijn twee iPhones waarbij iOS 10 en iOS 11 de hoogst mogelijke software-versie is. Het gaat om deze iPhone-modellen:

Heb je een van deze iPhones, dan is het vanaf oktober niet meer mogelijk om daarmee te WhatsAppen. Tijd voor een upgrade dus. Weet je niet welke iPhone je hebt? Open de Instellingen-app en tik op ‘Algemeen>Info’. Naast ‘Modelnaam’ zie je welk toestel je hebt.

Je hebt dus iOS 12 of nieuwer nodig om WhatsApp te kunnen blijven gebruiken. Staat er nog een oudere software-versie op je toestel, dan ga je naar ‘Instellingen>Algemeen>Software-update’ om het nieuwste besturingssysteem te installeren. Bij de meeste iPhones is dat iOS 15.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naar welke iPhone upgraden?

Heb je een iPhone 5 of iPhone 5c en gebruik je WhatsApp, dan wordt het dit jaar dus echt tijd voor een upgrade. Wil je er niet te veel geld aan spenderen, dan is de iPhone SE 2022 een interessante optie.

De iPhone SE 2022 is veruit de goedkoopste iPhone die Apple aanbiedt (hij kost zo’n 500 euro) én is voorzien van de nieuwste technologie. Hij heeft een zeer krachtige A15 Bionic-processor en ondersteunt mobiel internet met 5G.

Verder zijn er meer interessante opties in deze prijsklasse – zeker als je naar refubrished iPhones kijkt. In het artikel Overzicht: de drie beste iPhones onder de 500 euro in 2022 lees je daar meer over.