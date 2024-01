Nieuwe update WhatsApp: foto’s en video’s delen wordt veel makkelijker

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee het veel makkelijker wordt om foto’s, video’s en andere bestanden te delen. Zo werkt dat!

Bestanden delen op WhatsApp

Er komt weer een nieuwe update aan voor WhatsApp! Het wordt dan veel makkelijker om foto’s, video’s en andere bestanden te delen via de app. Een testversie onthult dat er een nieuwe functie aan WhatsApp wordt toegevoegd, die wel heel erg lijkt op Apple’s AirDrop. Je kunt met de feature namelijk bestanden delen met telefoons die bij jou in de buurt zijn.

Apple heeft met AirDrop al jaren een soortgelijke functie. Je kunt tussen twee Apple-apparaten dan bestanden, foto’s en video’s overzetten zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. Met bluetooth ingeschakeld kun je dan alsnog bestanden delen met apparaten die in de buurt zijn. In een testversie van WhatsApp is nu een functie terug te vinden die daar erg op lijkt. Dit weten we al over de nieuwe feature.

WhatsApp werkt aan eigen AirDrop

WhatsApp heeft een update uitgebracht voor de Android-app, waarin een nieuwe manier voor het delen van bestanden is gevonden. Om de functie te gebruiken moeten twee gebruikers WhatsApp openen op hun telefoon. Beide toestellen moeten vervolgens kort geschud worden om het delen van bestanden te activeren. Zo wordt voorkomen dat er ongewenst iets wordt gedeeld met je telefoon.

Het grote voordeel van deze nieuwe functie is dat je telefoonnummer niet wordt onthuld via WhatsApp. Zo kun je dus foto’s, video’s en andere bestanden delen, zonder dat je nummer direct wordt gedeeld met de ontvanger. De gegevens zijn nog steeds versleuteld met end-to-end-encryptie, waardoor je dus zeker weet dat de bestanden goed beveiligd zijn. Nog een voordeel: de functie werkt op zowel Android als iOS, terwijl AirDrop beperkt is tot Apple-apparaten.

Nieuwe functie komt eraan op WhatsApp

Verder is er nog veel onduidelijk over de nieuwe update op WhatsApp. Zo is het nog onbekend of je internet of bluetooth nodig hebt om bestanden via de nieuwe feature te delen. Het zou een groot voordeel zijn als de nieuwe functie werkt via bluetooth, want dan kun je foto’s en video’s in hoge kwaliteit delen zonder veel (mobiele) data te verbruiken. Dat is nu ook al een van de belangrijkste voordelen van AirDrop.

Het is overigens ook niet duidelijk hoe groot de bestanden zijn die je kunt delen via de nieuwe functie op WhatsApp. We hoeven vermoedelijk niet lang te wachten tot we meer weten, want de functie komt er naar verluidt al snel aan in een nieuwe update. Doorgaans brengt WhatsApp nieuwe functies eerst naar Android-toestellen, Apple volgt later. Nog even geduld dus!

